Fermeture du Café Elkoza de Macamic : un diffuseur culturel en moins en Abitibi-Ouest

Bien plus qu'un restaurant, ce commerce servait aussi de lieu de diffusion culturelle, notamment pour les peintres et photographes d'Abitibi-Ouest, mais aussi pour les musiciens.

L'agente de développement rural responsable des dossiers culturels à la MRC d'Abitibi-Ouest, Maude Bergeron, rappelle que le Café Elkoza avait aussi une vocation touristique.

Elle fait valoir que c'était l'un des arrêts du nouveau passeport touristique et culturel d'Abitibi-Ouest pendant l'été, mais aussi un lieu prisé des motoneigistes l'hiver.

[Nancy] Sénéchal organisait souvent des expositions d'artistes locaux ou territoriaux dans son café. Si vous avez eu la chance de le visiter, vous comprendrez que le lieu en soi était très artistique, on retrouvait toutes sortes de décors qui représentaient diverses thématiques et on était toujours bien accueillis. Au niveau touristique, c'était aussi un lieu qui était majeur pour les touristes. Juste entrer dans le café, on se sentait déjà voyager à travers le monde , témoigne-t-elle

FGMAT

Le Festival des guitares du monde de l'Abitibi-Témiscamingue collaborait aussi avec le café Elkoza pour la présentation de spectacles à l'extérieur de Rouyn-Noranda. Son président, Jean Royal, s'est aussi dit attristé par l'annonce de la fermeture.

Ça fait plusieurs années qu'on collabore avec Nancy [Sénéchal]. Elle avait d'ailleurs fait les premiers contacts pour qu'on puisse aller présenter des spectacles à Macamic. Je me rappelle entre autres de Diane Tell qui est allée là. Beaucoup d'artistes y sont allés, chaque année, on avait une collaboration, elle présentait un souper-spectacle et les artistes étaient aussi très heureux , dit-il.

La propriétaire n'a pas souhaité commenter la fermeture de son commerce.