Enquête Desmond : d’une banale sortie de route à trois meurtres et un suicide

Un incident en apparence mineur la première nuit de l’année 2017 a déclenché la série d’événements qui a mené à la mort de quatre personnes, a raconté mercredi un enquêteur lors de l’enquête publique sur les trois meurtres commis par Lionel Desmond et son suicide subséquent.

Vétéran de la guerre en Afghanistan atteint de syndrome de stress post-traumatique, Lionel Desmond, 33 ans, a abattu son épouse Shanna Desmond, 31 ans, sa fille Aaliyah, 10 ans, et sa mère Brenda, 52 ans, avant de s’enlever la vie le 3 janvier 2017 au domicile familial à Upper Big Tracadie, en Nouvelle-Écosse.

Au troisième jour de l’enquête publique, mercredi à Guysborough, le caporal Jerry Rose-Berthiaume de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a affirmé qu’un banal accident de la route a servi de catalyseur dans cette tragédie.

Enquêteur principal dans le dossier Desmond, le policier Rose-Berthiaume a raconté comment Lionel et Shanna Desmond avaient quitté un chalet aux petites heures de la nuit après un réveillon du jour de l’An qui s’était déroulé en parfaite harmonie. Mais le nouveau camion de Mme Desmond, conduit par Lionel Desmond, est sorti de la voie d’une autoroute enneigée et est resté coincé dans un fossé.

Pour Shanna Desmond, l’incident était sans gravité. Mais son mari était incapable d'en remettre.

Elle lui a demandé de quitter les lieux puisqu’il était en crise et ne dormait pas. Lionel Desmond s’est rendu à l’Hôpital régional St. Martha, à Antigonish, au matin du 1er janvier.

Il a envoyé un message texte sa femme, s’excusant profusément : Je suis désolé d’avoir posé mes mains sur toi, je ne te frapperais jamais. Je suis désolé d’avoir crié. Je m’excuse à Aaliyah pour avoir entendu mon emportement. Je suis en sécurité… Je t’aime, Shanna . Il a obtenu son congé de l’hôpital le lendemain matin.

Le 2 janvier, Lionel Desmond est passé chercher des effets personnels et est allé dormir chez un ami qui l’avait déjà hébergé dans le passé.

Préméditation, selon le policier

Le caporal Jerry Rose-Berthiaume, de la GRCGendarmerie royale du Canada , estime que si l’ancien militaire ne s’était pas enlevé la vie, il aurait été accusé du meurtre au premier degré, c’est-à-dire avec préméditation, de Shanna Jackson. Lionel Desmond ne s’attendait pas à ce que sa fille et sa mère se trouvent elles aussi à la résidence familiale, a-t-il dit mercredi.

Le caporal Jerry Rose-Berthiaume de la GRC était l'enquêteur principal dans le dossier des meurtres de la famille Desmond. Photo : CBC / Laura Fraser

Entre le jour de l’An et le jour des meurtres, Lionel Desmond avait déjà fait 90 recherches sur son téléphone pour des armes et des magasins qui vendaient des armes, a dit l’enquêteur.

Il a par la suite acheté un couteau et des munitions, s’est changé pour revêtir des habits de camouflage, puis s’est rendu à un magasin d’articles de chasse pour se procurer un fusil Remington modèle 760.

Il a stationné son véhicule le long d’un chemin forestier à environ 1 km de la maison, a lacéré les pneus du véhicule de Shanna Desmond et, selon le policier Rose-Berthiaume, a fait irruption par surprise dans la résidence.

Brenda Desmond, mère de Lionel Desmond, travaillait dans l'industrie de la construction. Photo : Brenda Desmond/Facebook

Le fil des événements a été recréé à la suite d’interrogatoires approfondis des membres de la famille Borden, des soeurs de Lionel Desmond, d’autres membres de la famille Desmond, et d’amis des deux familles.

La police a pu dresser un portrait très complet de Lionel Desmond grâce à la sincérité des témoignages des familles et des gens qui connaissaient l’ancien combattant, a dit l’enquêteur Rose-Berthiaume.

Défaillances systémiques

Plus tôt cette semaine, au premier jour de l’enquête publique sur les meurtres commis par Lionel Desmond et son suicide, le médecin légiste en chef de la Nouvelle-Écosse a expliqué comment l’ancien combattant était hanté par des visions et des cauchemars récurrents, 10 ans après son retour d’Afghanistan.

Des défaillances systémiques n'ont pas permis de détecter l'escalade de la violence domestique, selon le Dr Matthew Bowes.

D'après le Dr Bowes, si Lionel Desmond n'avait pas souffert pas de syndrome de stress post-traumatique, de troubles dépressifs majeurs et d'autres maladies, il n'aurait pas tué sa famille.