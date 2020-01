Saguenay cherche une solution de rechange pour son centre de tri

La multinationale française avait provoqué la surprise en annonçant la semaine dernière son intention de se retirer du Québec en raison des difficultés dans l'industrie du recyclage.

Le Groupe TIRU maintient provisoirement ses activités dans les centres de tri à Montréal, Châteauguay et Saguenay, comme l’a annoncé mardi le gouvernement du Québec. Le contrat avec l’entreprise se terminant en mai, Saguenay devra trouver un autre gestionnaire.

Des entreprises québécoises se sont montrées intéressées à prendre la relève du centre de tri selon le conseiller municipal Simon-Olivier Côté.

On est en train de regarder si on va de l'avant plus rapidement avec d'autres qui avaient déjà levé la main. On était déjà en train de faire des démarches , affirme-t-il.

Saguenay attend avant tout les instructions du ministère de l'Environnement sur l’avancement du dossier du Groupe TIRU.

La Ville prévoit une rénovation majeure du centre de tri au coût de 20 millions de dollars afin d'améliorer la qualité des matières traitées.

C'est sûr que ça, ça nous aiderait, car la Chine et les autres pays bloquent, car on envoie des matières qui ne sont pas de bonne qualité. En faisant ce nouveau centre de tri, en ayant des appareils à la fine pointe, on arriverait à des standards et à obtenir des marchés plus ouverts. Simon-Olivier Côté, conseiller municipal

La crise dans le secteur du recyclage ne cesse de s’aggraver avec la fermeture des marchés chinois et indien aux matières en provenance de l’étranger. Une occasion pour repenser les façons de faire d’après le Conseil régional de l’environnement et du développement durable.

Au lieu d'envoyer notre verre, notre plastique à l'étranger pour qu'il soit recyclé et en faire d'autres produits ailleurs, pourquoi ne pas faire d'autres produits ici au Saguenay, qui minimisent les gaz à effets de serre et qui aurait un meilleur impact pour l'environnement et aussi pour l'économie? , explique le directeur général du CREDDConseil régional de l’environnement et du développement durable , Tommy Tremblay.

Saguenay ne ferme pas la porte à développer un concept de valorisation des matières et à repenser le concept de recyclage.