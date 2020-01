La route de l'indépendance avec un véhicule modifié

Martin Couturier Gagné est atteint du spina-bifida et se déplace en fauteuil roulant. Pour lui, posséder son propre véhicule est synonyme d’indépendance.

J’ai hâte d’aller faire mon épicerie quand j’ai besoin d’y aller et de ne pas dépendre de personne. Sortir avec mes amis quand je veux. Avoir une certaine spontanéité dans ma vie. Au lieu de devoir tout planifier 24 heures à l’avance, ou planifier ma journée en entier dès le matin. Si je veux aller au resto, et bien, je prends mes clés, j’embarque dans ma van et on part , raconte-t-il.

Au terme de démarches qu'il a entamées en 2017, il a enfin amassé les fonds nécessaires pour acheter une fourgonnette adaptée qui lui a coûté 22 000 $.

Il avait notamment organisé plusieurs marathons de jeux vidéo dans les dernières années. Plus de 50 personnes ont participé à ces marathons à travers la province pour l'aider à financer ce nouveau véhicule.

Un véhicule adapté à ses besoins

Martin Couturier Gagné fait son premier essai routier accompagné de son ergothérapeute. Il n’a pas conduit depuis trois ans. La conduite n’est pas la même. Le véhicule complet est adapté à ses besoins, puisqu’il ne peut pas utiliser les pédales conventionnelles.

Le siège du conducteur est mobile : il se déplace vers la gauche et descend jusqu'à la hauteur du fauteuil roulant. Martin Couturier Gagné peut ainsi faire son transfert de siège, de son fauteuil roulant au siège du conducteur. Ensuite, il accroche son fauteuil roulant au bras mécanique pour pouvoir l'entrer dans le véhicule.

Le bras mécanique est aménagé à l'arrière de la Dodge Caravan, il n'y a donc pas de siège pour passagers à gauche à l'arrière.

Tout se fait de manière automatique grâce à deux télécommandes que Martin Couturier Gagné contrôle aisément.

Enfin, tout l'avant du véhicule est modifié.

Martin accélère et freine grâce à un levier de commande situé à la gauche du volant. Une poignée a été ajoutée au volant pour qu'il puisse le tenir de sa main droite, et ainsi, tourner sans difficulté avec une seule main.

Par ailleurs, les frais liés à l'adaptation ont été couverts par la Société d'assurance automobile du Québec.

Autonomie et indépendance

Ce véhicule lui permet d'acquérir une forme de liberté.

Je ne veux plus dépendre du transport adapté. Mais c’est sûr que c’est de l’inconnu qui m'attend. Honnêtement, je prends une chose à la fois. Je vais explorer et voir comment ça fonctionne. Je ressens un peu de fébrilité, mais je sais que ça va bien aller.

Martin Couturier Gagné est bien conscient qu'il fera face à toutes sortes de choses dans les prochaines semaines, pendant son apprentissage, mais il n'y voit pas d'obstacles insurmontables.