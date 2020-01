Motoneige : Émilise Lessard-Therrien se porte à la défense de Manon Massé

La motoneige et les autres véhicules récréatifs sont responsables d'environ 6 % des gaz à effet de serre produits dans la province. La co-porte-parole de Québec Solidaire, Manon Massé, avec des propos qui ont fait réagir, admet que les motoneiges sont des véhicules relativement polluants, mais elle souhaiterait que les constructeurs et concepteurs explorent davantage le marché électrique.

La transition relève de tout le monde, mentionne Manon Massé, mais nous les élus, avons de grandes responsabilités par rapport à l'atteinte de cibles [de réduction des gaz à effet de serre].

Elle soutient que la population doit aussi faire des pressions sur les constructeurs des nouveaux modèles, de nouvelles choses .

Quand je vois Harley-Davidson arriver avec sa moto électrique, je me dis voilà le genre de message qui peut faire pression sur les constructeurs , dit-elle.

Questionnée par un journaliste lors d'un point de presse à savoir si les Québécois faisaient trop de motoneige ou s'il y avait trop de ce type de véhicules, Manon Massé a répondu que ce genre de choses-là ne peuvent pas se multiplier à l'infini .

Ça consomme, et pas uniquement parce que ça brûle du pétrole, construire des voitures, des motoneiges, ça consomme beaucoup. Par contre, des gens en ont besoin pour leur travail et c'est toujours cet équilibre chez Québec Solidaire qu'on recherche. On ne souhaite pas que cette transition-là se fasse sur le dos des gens les plus pauvres, sur le dos des travailleurs et des travailleuses , spécifie-t-elle, après avoir précisé que le gouvernement devait mettre en place un plan structuré de transition.

Des propos mal interprétés

La députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, estime que les déclarations de sa consœur ont pu être mal interprétées par certains membres de la presse.

Elle souligne que l'objectif de son parti n'est pas de priver les Québécois du plaisir hivernal que représente la motoneige pour plusieurs.