Centre sportif de Bonaventure : plus de la moitié des travaux sont effectués

À l’heure actuelle, l'échéancier des travaux, qui prévoit une livraison du bâtiment en mai, est respecté, tout comme le budget de 8,1 millions de dollars, assumé à parts égales par Ottawa, Québec et la Ville de Bonaventure.

Les tuyaux de réfrigération de la future glace seront bientôt recouverts de béton. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

La coulée de la dalle de béton qui accueillera la future patinoire est prévue mardi prochain. Il s'agit d'une étape délicate, selon le consortium responsable des travaux, LFG Construction et Honco Bâtiment, qui a également piloté la construction des nouveaux centres sportifs de Paspébiac, Cap-aux-Meules et Mont-Joli.

La coulée de la dalle, c’est vraiment une étape importante, cruciale, affirme le chef estimateur en bâtiment chez LFG Construction, Jean-François Leblanc. Il ne faut absolument pas qu’il arrive de pépins. C’est une coulée de béton de plusieurs mètres cubes, donc ça demande beaucoup de travailleurs en même temps.

La livraison du futur complexe sportif est prévue en mai 2020. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le complexe comprend une patinoire d’une superficie qui correspond aux normes de la Ligue nationale de hockey, six vestiaires, des gradins et une mezzanine pouvant accueillir 750 personnes, dont 510 assises.

Une aire de restauration, deux loges et une salle multifonctionnelle surplomberont la glace. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

À l’étage, on retrouve une aire de restauration surplombant la glace, deux loges, des bureaux administratifs de même qu’une salle multifonctionnelle.

Selon le maire de Bonaventure, Roch Audet, les travaux de réflexion concernant l’avenir de l’aréna Gilbert-Desrosiers, aujourd’hui démoli pour laisser place au nouveau bâtiment, ont commencé en 2008.

Il y a eu plusieurs projets, des essais-erreurs, des discussions et des rencontres, se remémore Roch Audet. On arrive aujourd’hui avec un produit de cette qualité-là, on doit être satisfait! C’est grâce à la ténacité de nos citoyens qu’on est arrivé à ce résultat-là.

Des rondelles spéciales enfouies sous la patinoire

À une semaine de la coulée de la dalle de béton de la patinoire, des enfants ainsi que les maires de Bonaventure, Saint-Siméon et Saint-Elzéar, qui ont signé une entente intermunicipale pour l'utilisation du centre sportif, ont déposé au fond de la future patinoire des rondelles sur lesquelles ils avaient inscrit des messages.

Deux élèves de l'école primaire François-Thibault de Bonaventure déposent une rondelle sur laquelle il est inscrit: «Vas-y confiant et reviens-en fier». Photo : Roxanne Langlois

C'est un geste symbolique pour laisser une trace, un message et un sentiment d’appropriation de la population. Roch Audet, maire de Bonaventure

Étienne Boudreau, 12 ans, a également laissé tomber une rondelle sous les tuyaux de réfrigération. Son message, « Chaque jour est un beau jour pour jouer au hockey », sera bientôt partie intégrante de l'assise de béton.

Je trouve ça vraiment l’fun qu’ils construisent un nouvel aréna, mentionne le jeune hockeyeur. En ce moment, on est obligés d’aller pratiquer à Paspébiac et c’est un peu loin. Et j’habite proche du centre sportif, donc quand il y aura du patinage libre, c’est sûr que je vais venir souvent!

Étienne Boudreau, un jeune hockeyeur de 12 ans de Bonaventure, a bien hâte à l'ouverture du nouveau complexe sportif. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Une surface multisports pour 2021

Après la première année d’exploitation du centre sportif, la Ville de Bonaventure entend acheter une surface multisports pouvant remplacer la patinoire durant l'été, et potentiellement la recouvrir durant l'hiver, pour permettre la pratique de plusieurs activités.

On va analyser les scénarios possibles, précise Roch Audet. Ça peut être sous forme de tapis, ou encore une surface plastifiée, semblable à celle qu’on a l’extérieur pour le deck-hockey (sic).

La Ville de Bonaventure prévoit que les frais d'exploitation du nouveau centre sportif seront semblables à ceux de l’ancien aréna qui s’élevaient à 220 000 $ par année. Avec les revenus liés aux locations de glace, un déficit d’opération annuel d’environ 180 000 $ est anticipé.