Premières images du tournage de l’adaptation québécoise de Brooklyn Nine-Nine

38 jours de tournage sont prévus dans la Capitale nationale pour la série télé réalisée par Patrick Huard. Le budget est de plus de 4 millions de dollars.

Je me suis inspiré de Brooklyn [Nine-Nine], car c’est le format original, mais aussi des séries Friends, Cheers, Sex and the City, ces gangs d’amis dont on aimerait faire partie , souligne le réalisateur.

Patrick Huard, le réalisateur d'«Escouade 99» sur le tournage Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

Voici quelques lieux de tournage à Québec : le château Saint-Louis, le district Saint-Joseph, l’épicerie européenne sur la rue Saint-Jean), et la brûlerie Rousseau.

On a beaucoup de scènes à l’extérieur. Des cascades, des combats, des poursuites. C’est vraiment un show de police et il y a des niaiseries par dessus , explique Mickaël Gouin, qui interprète le personnage principal, le sergent détective Max Lemieux.

Mickaël Gouin reprend le rôle du célèbre et comique Jake Peralta, renommé Max pour le public québécois dans la série. Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

Les auteurs et autrices de la série sont Daniel Gagnon, Benoit Chartier, Kevin Bonneau, Rebecca Potvin-Gravel, Marie-Josée Ouellet et Kim Lévesque-Lizotte.

Les 13 épisodes de 30 minutes chacun seront diffusés sur Club illico durant l’été 2020. La production est assurée par la compagnie de Québec ComediHa! en collaboration avec Québecor contenu.

La populaire comédie américaine Brooklyn Nine-Nine met en scène un poste de police new-yorkais où des détectives talentueux ou gaffeurs tentent de résoudre des crimes. La série a été diffusée de 2013 à 2018 sur le réseau Fox, avant de passer à NBC en 2019. Une septième saison a été annoncée.

Avec les informations de Valérie Cloutier.