La démolition du presbytère fait un pincement au coeur à Saint-Sauveur

Ce presbytère, l'un des plus vieux édifices de la communauté, était inoccupé depuis plusieurs années.

La présidente du comité de gestion de la paroisse, Argentine Béland, témoigne de l'émotion ressentie par plusieurs.

Argentine Béland, présidente du comité de gestion de la paroisse. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Lundi matin, on était regroupés là et quelqu'un m'a dit que c'était comme assister à des funérailles , raconte-t-elle. C'était ça l'atmosphère qui régnait. On a dû en arriver là, c'était la dernière solution.

Le chef de la brigade des pompiers de Saint-Sauveur, Paolo Gionet, voyait cet édifice presque tous les jours, puisque la caserne se trouve juste à côté.

Tout le monde est vraiment déçu, parce que c'était un des plus vieux bâtiments dans la paroisse , dit-il. Ça fait un vide.

Paolo Gionet, chef de la brigade des pompiers de Saint-Sauveur. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve