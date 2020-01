Google ferme tous ses bureaux chinois en raison du coronavirus

Les quatre bureaux chinois du géant technologique Google seront fermés jusqu’à nouvel ordre en raison de l’épidémie du coronavirus, qui a déjà fait plus de 130 morts, a confirmé l’entreprise au site spécialisé The Verge.

Google a également imposé à son personnel des restrictions de voyage vers la Chine. Ses employés et employées qui se trouvent dans le pays sont exhortés à rentrer chez eux aussitôt que possible et à travailler de la maison pour une période minimale de 14 jours. Cette dernière règle s’applique aussi aux gens qui ont des amis ou de la famille qui sont récemment revenus de la Chine.

Bien que la plupart des services web de Google ne soient pas offerts en Chine, le pays abrite plusieurs de ses fournisseurs de pièces et usines de fabrication de matériel informatique comme les enceintes connectées Google Home ou les téléphones intelligents Pixel.

Le coronavirus et l’industrie de la technologie

D’autres entreprises technologiques ont également pris des mesures préventives en lien avec le coronavirus cette semaine.

Apple, Facebook, Razer et LG ont notamment interdit à tout leur personnel de voyager en Chine. Apple a également indiqué mardi qu’elle a fermé au moins un de ses magasins de détail chinois en plus de vérifier régulièrement la température des gens à son emploi.

Le gouvernement canadien recommande à la population d’éviter tout voyage non essentiel en Chine. Air Canada a d’ailleurs pris la décision de suspendre tous ses vols vers Pékin et Shanghai, mercredi.