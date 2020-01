Autochtones : la Vallée-de-l'Or veut passer à l'action

L'exercice, organisé par la Table locale d'accessibilité aux services en milieu urbain, a permis de cibler des priorités d'action afin de les arrimer avec les recommandations du rapport de la Commission Viens, dévoilé en septembre dernier.

Parmi ces actions, la Table locale d'accessibilité aux services espère notamment favoriser la mise en place d'agents de liaison pour les Autochtones dans toutes les organisations du secteur public.

Ces agents peuvent faciliter la navigation dans les services pour les Autochtones, mais aussi influencer les institutions et leurs dirigeants sur les changements à apporter pour permettre aux Autochtones d'accroître leur confiance envers des services publics , explique Édith Cloutier, coprésidente de cette Table et directrice générale du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or.

Volonté claire

Pour cette dernière, il est clair qu'une volonté de faire bouger les choses et d'améliorer la qualité de vie des Autochtones est bien présente dans la Vallée-de-l'Or, comme en fait foi cette Table d'accessibilité, qui réunit notamment des acteurs des milieux de la santé, des services sociaux, de l'éducation, de la sécurité publique et de la justice.

On est la première Table qui se penche sur les appels à l'action de la Commission Viens, souligne Édith Cloutier. On sent que le statu quo n'est pas acceptable. Le faire à l’intérieur d'un forum comme la Table locale permet une interaction entre les acteurs. Ça sera intéressant de voir la suite et vers où ça va nous mener dans un an, trois ans ou cinq ans. Nous sommes partis dans une belle grande aventure où les alliances vont se créer de façon constructive.

Déjà des actions

Présidente du Centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT), Caroline Roy rappelle que des actions ont déjà été posées au sein de son organisation.