Deux contraventions salées pour des déchets près de boîtes de dons

L’homme est venu à deux reprises mardi matin, laissant derrière lui des fauteuils endommagés, des pneus, des tapis, une porte en bois et un filtreur de piscine.

Une caméra de surveillance à l’extérieur des locaux de l’organisme a permis de filmer le contrevenant et d’obtenir le numéro de sa plaque d’immatriculation. Une plainte a donc pu être déposée au Service de police de la Ville de Gatineau.

Un dépôt illégal de déchets capté sur le vif

Les policiers se sont déplacés et il y a eu deux amendes, car le monsieur a fait deux voyages, c’est deux méfaits , explique le porte-parole de l'organisme, Benoit Leblanc.

Il n’écarte pas la possibilité d’envoyer une mise en demeure au contrevenant pour exiger qu’il rembourse les frais encourus par ces méfaits.

On va estimer les frais ; la location du camion, l’essence, la main d’oeuvre, le dépotoir. On va réclamer les frais , assure M. Leblanc.

Une réglementation plus stricte?

Même si les statistiques de la Ville de Gatineau semblent démontrer une baisse des dépôts sauvages, les organismes à but non lucratif aimeraient une réglementation plus stricte pour éviter de devoir payer des frais indésirables.

Daniel Leblanc croit que la Ville devrait modifier sa réglementation pour permettre aux autorités de punir tous les méfaits commis près des boîtes de dons. Il voudrait aussi que l’accès aux dépotoirs soit facilité afin d'encourager les citoyens à s'y rendre.

La Ville va être beaucoup plus propre [...] et pour les organismes, ça serait un grand pas , croit-il.

Avec les informations de Nathalie Tremblay