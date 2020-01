Pourparlers pour la réouverture de Crustacés de Gaspé

L’usine était demeurée fermée l’été dernier alors que les employés, récemment syndiqués, souhaitaient négocier leur première convention collective. Une entente entre le syndicat Unifor et Unipêche M.D.M. est survenue à la fin de l’été. Cette entente inclut un engagement à rouvrir l’usine en 2020.

Jusqu’à maintenant, le syndicat se montre optimiste de voir cet engagement respecté.

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, qui en a discuté avec les représentants syndicaux, se montre aussi confiant.

Une rencontre entre les parties a eu déjà eu lieu. Une autre est prévue en février.

Le directeur de Unipêche M.D.M., Gino Lebrasseur, confirme que des discussions sont en cours sur l’avenir de l’usine.

Il reste néanmoins prudent sur l'issue de ces négociations. Présentement, tout est sur la table pour voir s’il y a réouverture ou non de l’usine. On travaille là-dessus. Il y a eu quelques rencontres et on continue les rencontres dans ce sens-là pour voir ce qu’on peut faire avec l’usine Crustacés de Gaspé.

Même si aucune date de rappel n’a été fixée, le syndicat indique que les syndiqués sur la liste d’appel ont été informés du déroulement des discussions.

Retour sur un litige

Les quelque 75 employés de Crustacés de Gaspé avaient obtenu leur accréditation syndicale en juin 2018 à la suite d'une campagne de syndicalisation menée par Unifor dans les entreprises de pêche.

En mars dernier, Unipêche M.D.M. annonçait la fermeture de son usine de Grande-Rivière, indiquant qu'elle n'était plus rentable.

La transformation du crabe a été redirigée de Grande-Rivière vers l’usine de Paspébiac.

La mobilisation organisée par Unifor pour dénoncer cette décision avait été assez importante.

Le bras de fer entre Unipêche et Unifor s’était aussi rendu devant les tribunaux.

Des injonctions avaient empêché les syndiqués de manifester les quais et de nuire au transbordement du crabe de Grande-Rivière à Paspébiac.

Une trentaine de personnes ont manifesté devant l'usine Crustacés de Gaspé. Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

Le nouveau contrat de travail des employés de Crustacés de Gaspé, d’une durée de trois ans, prévoit des augmentations de salaire de 75 ¢ l’heure dès 2020. Des primes de nuit et de soir ont aussi été négociées.

L’entente inclut aussi la création d’un comité de travail et la reconnaissance de l’ancienneté.

Selon Unifor, tous les employés de Crustacés de Gaspé recevront un salaire supérieur à 15 $ l’heure à partir de 2021.