Le soccer professionnel officiellement de retour à Ottawa

L’homme d’affaires d’Ottawa Jeff Hunt agira à titre de partenaire stratégique. M. Hunt a grandement contribué au succès des 67 et du Rouge et Noir d'Ottawa au cours des dernières années.

La nouvelle équipe d’Ottawa jouera sur le terrain de la Place TD, où s'alignait jusqu’à tout récemment le Fury d’Ottawa de la USL avant son déménagement en Floride.

Nous sommes très heureux de lancer le club avec l'une des marques de football les plus emblématiques et les plus performantes du monde et nous attendons avec impatience leur entrée sur le terrain pour la saison 2020 CPLPremière ligue canadienne de soccer .

David Clanachan, commissaire de la CPL