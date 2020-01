Coronavirus : le milieu de la santé du Bas-Saint-Laurent se prépare

L'objectif de la Santé publique est d'établir un diagnostic rapide des cas potentiels pour les isoler et éviter la propagation du virus.

Des consignes ont notamment été données au personnel de première ligne et aux répartiteurs du 911 qui doivent poser plusieurs questions au patient.

Questionner et isoler

Si un patient présente des symptômes respiratoires, s'il a un historique de fièvre et s'il est de retour ou a été en contact avec une personne qui revient d'un pays ciblé par le virus, il doit être isolé rapidement. Le personnel hospitalier doit porter des équipements de protection en sa présence.

Les ambulanciers doivent tenter de garder une distance de deux mètres avec le patient qui pourrait être atteint du coronavirus et porter des équipements comme une blouse, une visière et un masque.

Le vice-président aux relations de travail de la Fédération des employés du préhospitalier du Québec, Jérémie Landry, estime que les consignes seront respectées, si des cas se présentent. C'est un virus comme tout autre. Les procédures à suivre sont pratiquement les mêmes, à quelques exceptions près , affirme-t-il.

Les paramédics sont prêts, les procédures sont mises en place, l'équipement de protection est aussi disponible dans les véhicules ambulanciers. Jérémie Landry, vice-président aux relations de travail, Fédération des employés du préhospitalier du Québec

On demande aussi aux ambulanciers de désinfecter les équipements contaminés ou d'en disposer et de nettoyer le véhicule ambulancier.

Les ambulanciers du Québec se préparent à d’éventuels cas de coronavirus. Photo : Radio-Canada

Directives et formations

La présidente du Syndicat des professionnels en soins infirmiers et cardiorespiratoires du Bas-Saint-Laurent, Claudie Soucy, est satisfaite de la rapidité d'intervention de Québec.

Elle veut s'assurer que les établissements de santé communiquent bien avec leurs employés et possèdent assez d'équipement pour les protéger. On va s'assurer que l'information et les formations, s'il y en a qui sont requises, sont vraiment données auprès de nos membres et que ça soit respecté par tous , dit-elle.

De son côté, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent assure qu'il est beaucoup mieux préparé que lors d'autres épidémies, comme celle du SRASSyndrome respiratoire aigu sévère .

On a revu nos protocoles, nos procédures, affirme la PDGprésidente directrice-générale du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , Isabelle Malo. On s'est mis à jour, on s'est assuré aussi que les équipements de protection individuelle étaient en quantité suffisante dans l'organisation, on a émis des directives pour les médecins, pour le personnel qui travaille dans les urgences, pour les microbiologistes infectiologues de façon à s'assurer qu'on ait des lignes de conduite très très claires.

L'organisation dit posséder assez d'équipement de protection et des directives auraient été communiquées à l'ensemble du personnel hospitalier concerné.

Pénurie de masques

Les masques chirurgicaux sont toutefois de plus en plus rares dans certaines pharmacies de l’Est-du-Québec en raison des craintes liées à la propagation du coronavirus.

Plusieurs pharmacies du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord confirment que des clients sont à la recherche de masques pour se protéger du virus, bien qu’aucun cas n'ait été confirmé au Québec pour l’instant.

Dans certaines pharmacies, tous les masques disponibles ont été vendus et plusieurs fournisseurs ne sont plus en mesure de remplir les commandes. La demande est grandissante, par rapport à ce qui se passe en Chine, indique le directeur-gérant de la pharmacie Jean-Coutu du boulevard Jessop à Rimouski, Jocelyn Belzile. Il y a plusieurs fournisseurs disponibles, mais présentement, la rupture est généralisée.

Certaines pharmacies de l'Est-du-Québec n'ont plus de masques chirurgicaux. Photo : Radio-Canada / Tyson Koschik/CBC

Des pharmacies de Gaspé et de Rivière-du-Loup ont quant à elles trouvé un fournisseur qui leur permettra de remplir leurs tablettes dans les prochains jours.

De plus, quelques pharmacies soutiennent que la situation demeure relativement tranquille, surtout si on compare aux plus grandes villes comme Québec ou Montréal.

À ce stade-ci c’est tranquille, affirme le pharmacien du Familiprix de Sainte-Anne-des-Monts, Louis-Philippe Lafleur. Nos patients se sentent peut-être moins en contact ou à risque d’être infecté par ce nouveau virus. Je pense qu’il faut rester patient et observer pour voir comment ça va être contrôlé.

Avec les informations d'Édith Drouin et de Michaëlle Perron-Langlais