Hockey senior : le grand retour des frères Saulnier, héros de Cap-Pelé

C'est ce qu'on appelle un retour aux sources. Depuis un mois, Alex et Allain Saulnier jouent à nouveau au hockey compétitif, après une pause de deux ans. Après avoir joué aux plus hauts niveaux avec les Wildcats de Moncton et les Aigles Bleus de l'Université de Moncton, les jumeaux défendent cette fois-ci les couleurs de leur village natal, Cap-Pelé.

Les frères Saulnier, en entrevue avec François Le Blanc, avant leur match contre Bouctouche. Allain est assis à gauche, Alex, à droite. Photo : Radio-Canada / Ian Bonnell

Si le hockey senior a eu mauvaise presse par le passé, les Saulnier gardent de bons souvenirs de cette époque. Être un Pêcheur de Cap-Pelé représente même un peu de nostalgie pour eux.

Alex Saulnier s'apprête à faire une passe à son frère. Photo : Radio-Canada / Ian Bonnell

Dans le temps, quand nous étions jeunes, on suivait la ligue, qui avait des joueurs locaux, se souvient Alex. Nous autres, on aimait vraiment ça aller voir les matchs.

Moi, je me souviens des Ricky Jacob, Peter Jacob, qui ont été des vedettes universitaires et qui ont joué à Cap-Pelé après. Même Shane Doiron, qui a été une vedette junior. Nous autres, on a vécu ça quand on était jeune et on voulait jouer pour les Pêcheurs. Allain Saulnier

Allain Saulnier joue pour le plaisir. Mais, son regard démontre qu'il est prêt à renouer pour la compétition. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Le rêve est maintenant réalité depuis le début décembre.

Je trouve que l'adaptation a bien été, mentionne Allain. On a joué aussi un peu de hockey dans la Ligue industrielle à Moncton pour se tenir en forme un petit peu.

Selon les statistiques, c'est réussi. En 6 parties, Allain et Alex trônent au classement des meilleurs marqueurs avec 19 points chacun. Léger avantage à Allain, qui a un but de plus que son frangin.

Mais marquer des buts n'est pas l'objectif ultime.

Alex Saulnier se faufile derrière la défense de Bouctouche. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

On est prêt à juste voir le côté plaisant du hockey, ajoute Alex. Parce ce n'est pas tout le temps le cas, quand tu joues junior, par exemple. Il y a beaucoup d'attentes. C'est sûr que tu vis ton rêve, mais c'est business aussi.

Allain Saulnier Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Plusieurs fois, durant l'entrevue, les frères parleront du plaisir de jouer au hockey.

Pendant près de 15 ans, ils ont évolué dans les sphères élites : à Cap-Pelé, avec West-Kent, les Flyers de Moncton midget AAA, les Wildcats de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) et les Aigles Bleus (Sport universitaire de l'Atlantique - SUA). C'est très demandant, même pour des athlètes passionnés.

Alex et Allain Saulnier lors de leur passage avec les Aigles Bleus de l'Université de Moncton. Photo : Facebook

À partir de pee-wee, on ne jouait pas souvent à Cap-Pelé , se rappelle Allain. On pratique à Cocagne, Bouctouche, Moncton, Shediac...

La pause de deux ans a fait du bien, selon Alex. Je pense qu'il fallait arrêter pour vraiment se séparer de la "game". Je dis "séparer", mais on est demeuré proche du sport en étant entraîneurs. On aidait des jeunes puis je pense que c'est une nouvelle petite passion qu'on a trouvée. En même temps, après deux ans, on a réalisé que c'était le temps de se relancer.

Avec Danny Flynn, à gauche, lors du repêchage de 2009 à Moncton. Photo : Radio-Canada

Danny Flynn disait toujours : "quand vous allez arrêter le hockey, il y'a deux choses que vous allez manquer. Ça va être les gars, la camaraderie. Mais, aussi, le niveau compétitif." Mais, c'est vraiment ça. On est des gars qui sont compétitifs. De pouvoir aller là, aller à la guerre avec les gars, gagner des parties. Y'a pas de meilleurs sentiments que de gagner une partie. Allain Saulnier

Les frères à leurs débuts en 2009 avec les Wildcats de Moncton. Photo : Radio-Canada

Leur vie a changé. D'athlètes à temps plein, ils sont maintenant des travailleurs. Tous les deux sont des agents de programme à l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique (APÉCA) depuis la fin de leurs études universitaires. Allain est marié et est père d'un petit garçon, dont le parrain est Alex. Ce retour au jeu est donc émotif pour Allain.

C'est sûr que de revenir à Cap-Pelé, de jouer devant de nos amis, de nos familles aussi, c'est spécial. Et mon petit gars aussi. Je trouve ça spécial qu'il pourra me regarder jouer au hockey , mentionne Allain.

Que ce soit à Cap-Pelé ou ici à Bouctouche, la réputation des jumeaux attirent beaucoup de spectateurs. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Leur présence attire des spectateurs. L'entraîneur des Pêcheurs, Joël Doiron, mentionne des foules de 600 personnes, au-delà des attentes.

Joël Doiron dirige les Pêcheurs de Cap-Pelé. Il est très heureux de compter sur les Saulnier à sa première saison derrière le banc. Photo : Radio-Canada / Ian Bonnell

C'est vraiment impressionnant , explique le mentor. Je savais qu'ils seraient bons. Ils n'ont pas perdu grand-chose de leur exécution.

À la veille des séries éliminatoires, les jumeaux ont pris leur rythme de croisière. Leurs adversaires les surveilleront sûrement de très près.