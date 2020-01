Le rapport  (Nouvelle fenêtre) de plus de 300 pages, réalisé par la compagnie Intrinsik, a été commandé par le ministère de la Santé, des Aînés et de la Vie active et celui de Conservation et Climat. Il a été présenté en décembre au Gouvernement Pallister.

À partir de données sur des échantillons de sang collectés auprès d’enfants de moins de sept ans, le rapport prédit que trois quartiers sont les plus à risque : le nord de Point Douglas, Weston et Daniel McIntyre.

À Point Douglas, les enfants de moins de 7 ans ont 97 % de chance d’avoir un niveau de plomb dans le sang dépassant 2 µg/dL, un seuil considéré comme préoccupant.

À Weston, cette probabilité est de 70 % et à Daniel McIntyre de 41 %. Le rapport prédit un risque à 17 % du côté de Saint-Boniface.

La province souligne que la moyenne de risque de contamination de Winnipeg reste faible. Même dans les quartiers comme Point Douglas, les taux de plomb dans les sols continuent de baisser depuis les dernières décennies, selon Brent Roussin, le médecin en chef du Manitoba.

D’autres échantillons recommandés

Le rapport souligne que l’échantillonnage n’a pas été exhaustif dans certains quartiers comme Point Douglas, North End et Weston. La majorité d’entre eux ont été pris sur les boulevards et des routes, les écoles, mais pas dans des zones résidentielles.

Il recommande donc de procéder à l'analyse de nouveaux échantillons du sol dès le printemps et de promouvoir le lavage de main à l'école pour réduire les risques d'exposition des enfants.

En conférence de presse, Brent Roussin a indiqué que, pour le moment, la province ne prévoit ni nouvel échantillonnage ni dépollution des sols.

Il affirme toutefois que le gouvernement est en train d’étudier les recommandations du rapport et travailler avec les écoles pour développer un plan qui mitige les risques. Cela inclurait une sensibilisation des enfants à se laver les mains et ne pas ingérer la terre.