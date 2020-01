La Chambre des communes approuve le dépôt de l'ACEUM

Les députés de la Chambre des communes ont adopté le dépôt au Parlement du nouvel accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique.

Le dépôt de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) a été adopté par 290 voix contre 28. Les députés du Bloc québécois ont voté contre, car ils estiment que l'accord est désavantageux notamment pour l’industrie québécoise de l’aluminium.

La motion de voies et moyens qui a été appuyée conjointement par les libéraux, les conservateurs et les néo-démocrates, avait été déposée lundi dernier en Chambre en vue du dépôt d’une loi portant sur la mise en œuvre de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis du Mexique .

Ces appuis permettent au gouvernement minoritaire de Justin Trudeau de remporter ce vote de confiance et de poursuivre les débats et le processus de ratification de l’ACEUM au Parlement.

Plus tôt mercredi, le président des États-Unis, Donald Trump, a promulgué le nouvel accord commercial à Washington, où la Chambre des représentants et le Sénat ont récemment adopté l’accord, ce qui complète le processus de ratification de l’ACEUM aux États-Unis.

Le Mexique a quant à lui déjà ratifié l’ACEUM le 19 juin dernier, devenant le premier des trois pays à donner son feu vert au traité.