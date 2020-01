Une expansion à Trois-Rivières « a du sens », dit le commissaire de la ECHL

En raison des nouvelles installations, de la géographie et d’une possible affiliation avec les Canadiens de Montréal, le marché fonctionne pour la ECHLEast Coast Hockey League , a mentionné Ryan Crelin en entrevue à Radio-Canada. Celui qui est en est à sa deuxième année en poste dit planifier une expansion et suggère que Trois-Rivières serait tout indiquée pour accueillir une nouvelle équipe dans le circuit.

Le marché du Québec a du sens pour nous, nous avons des équipes dans le nord-est des États-Unis. C’est tout près de l’aéroport de Montréal également , indique M. Crelin.

Le projet a d’ailleurs été porté à son attention par l’administration municipale en mai dernier. Après en avoir discuté avec les propriétaires des équipes de la ligue, l’homme d’affaires Dean MacDonald, qui possède les Growlers de Terre-Neuve, a vu le potentiel et s’est montré intéressé.

On le soutient. Il nous a mis à jour sur l’état du projet lors de notre dernière rencontre des gouverneurs la semaine dernière. Il y a certainement un intérêt pour le marché, mais l’élément-clé, c’est d’avoir un bail pour l’aréna. D’ici à ce que Dean puisse avoir un bail de la Ville, il n’y a pas de mouvement , ajoute le commissaire.

L'organisation du Canadien de Montréal suit de près le dossier du Colisée de Trois-Rivières. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Selon lui, l’implication du Canadien de Montréal dans le dossier ne peut certainement pas nuire . Le Tricolore n’a actuellement aucune équipe affiliée dans la ECHLEast Coast Hockey League , bien que l’organisation ait des joueurs sous contrat qui y évoluent actuellement.

L’optique d’avoir trois équipes appartenant à la même formation à moins de deux heures de route, soit Montréal ( LNHLigue nationale de hockey ), Laval ( LAHLigue américaine de hockey ) et Trois-Rivières ( ECHLEast Coast Hockey League ) « a beaucoup de sens » pour Ryan Crelin.

L’hypothétique venue d’une équipe dans la cité de Laviolette créerait un déséquilibre dans la East Coast Hockey League, qui compte actuellement 26 équipes. On aimerait avoir un nombre égal d’équipe dans chaque conférence, mais pour la croissance de la ligue, ce n’est pas le plus gros des problèmes. La LNH a 31 équipes , poursuit-il.

Personnellement, j’aimerais vraiment que ça puisse voir le jour. Je pense que c’est une belle opportunité pour la ville, pour la ECHLEast Coast Hockey League , pour Dean et les fans du Canadien. [...] Mais ce n’est pas de mon ressort à ce point-ci. Le commissaire de la ECHL Ryan Crelin

La cohabitation est « très possible »

La question de la cohabitation fait aussi débat auprès des acteurs impliqués dans le dossier. Les responsables du projet des Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières ( UQTRUniversité du Québec à Trois-Rivières ) ont clairement signifié leur opposition à cette alternative, alors que Dean MacDonald n’y voit aucun problème.

Cette vision est également partagée par le commissaire, qui cite en exemple le cas de l’équipe des Solar Bears d’Orlando, qui partagent leur amphithéâtre avec le Magic dans la National Basketball Association ( NBANational Basketball Association ).

Une équipe de la ECHLEast Coast Hockey League joue 36 parties à domicile entre octobre et avril. Ryan Crelin estime qu’il n’y aurait aucun problème à établir l’horaire de la formation trifluvienne en fonction de celle des Patriotes de l’ UQTRUniversité du Québec à Trois-Rivières . On doit connaître les dates , dit-il.

Sur le même sujet : Cohabitation de deux équipes au Colisée de Trois-Rivières : ce qui se fait ailleurs

« Pas réaliste » pour 2020

À neuf mois du lancement de la prochaine saison, le commissaire confirme que depuis décembre, il n’est maintenant plus réaliste de croire à la venue d’une équipe de la ECHLEast Coast Hockey League pour l’automne 2020.

On travaille déjà sur l’horaire pour 2020 et on n’a même pas encore une demande pour une équipe parce qu’il n’y a pas de bail , rapporte le commissaire. Pour faire une demande à la ECHLEast Coast Hockey League , vous devez avoir un bail, des dates et d’autres éléments. Et ce n’est que du point de vue de la Ligue.

La construction du nouveau Colisée de Trois-Rivières doit être achevée au printemps 2020. Photo : Radio-Canada

Un délai d’un à deux mois est nécessaire pour que la Ligue puisse réviser le dossier, après quoi il est mis à l’agenda de la prochaine réunion des gouverneurs.

M. Crelin ajoute qu’une nouvelle équipe doit ensuite chercher des commanditaires, s’assurer de la vente de billets, créer un logo et des chandails pour l’équipe et engager du personnel d’entraîneurs.

Une équipe de la ECHLEast Coast Hockey League coûte un million de dollars. Ce montant exclut les frais qui doivent être assurés par les propriétaires pour permettre le bon fonctionnement des opérations, comme la location de locaux.

L’homme d’affaires Dean MacDonald doit présenter son projet aux élus de Trois-Rivières mardi en compagnie de son associé Glenn Stanford et d’un représentant du Canadien de Montréal.