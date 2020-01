Les Hells Angels, au coeur des bandes de motards criminels en Saskatchewan

Le 15 janvier, le détachement de la GRC de Prince Albert a annoncé avoir saisi un butin impressionnant, composé de drogue, d’argent et d’armes à feu. Au terme de l’opération, les policiers ont arrêté 11 personnes, toutes reliées de près ou de loin aux FreeWheelers, une bande de motards criminels.

Les FreeWheelers sont un groupe encore peu connu du grand public. Toutefois, les forces de l’ordre commencent à avoir une bonne idée de l’étendue de leur présence en Saskatchewan.

L’opération NORSE, une enquête qui a duré sept mois et qui a associé les forces de police de Prince Albert et de Saskatoon, ainsi que la GRCGendarmerie royale du Canada , a permis aux autorités de remarquer que les FreeWheelers sont désormais actifs en dehors de Saskatoon.

Selon la GRC, des douzaines d'accusations pèsent sur les 11 individus arrêtés le 15 janvier. Photo : Le Service de police de Prince Albert

Selon les résultats de l’enquête, les FreeWheelers ont des activités sur le territoire de Prince Albert depuis mai 2019. Des clubs de motards des FreeWheelers sont aussi établis à Lloydminsters et à Saskatoon.

Parmi les 11 personnes arrêtées le 15 janvier, 3 sont des membres à part entière du groupe de motards FreeWheelers. Les autres personnes arrêtées sont associées à celui-ci dans le commerce illégal de drogue.

Liés aux Hells Angels

L’enquête a permis de mettre en évidence les liens entre les FreeWheelers et les Hells Angels de Saskatoon.

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, la GRC Gendarmerie royale du Canada de la Saskatchewan indique que la province compte deux sections des Hells Angels, l'une à Regina et l'autre à Saskatoon.

Selon les informations de la police de Saskatoon, 17 clubs de motards entretiennent des relations ou soutiennent les Hells Angels dans la province.

À Saskatoon, la police ne cache pas la présence des bandes criminelles. Elle rappelle que la ville est connue pour être le foyer d’un des plus importants nombres de groupes de motards par habitant au pays.

Dans sa lutte contre ces bandes, la police recherche des informations du public et peut parfois rémunérer les personnes qui fournissent des informations sur le crime organisé et les activités des groupes criminels.

Selon l’ancien inspecteur au crime organisé de la police de Montréal Guy Ryan, avoir des informateurs permet d’avoir un accès privilégié à de l’information. Les enquêteurs n’ont pas de boule de cristal pour deviner qui est criminel, explique-t-il. C’est pour cela que le corps de police fait appel à la population, aux gens qui sont intéressés à donner de l’information.

Selon la qualité de l’information, selon la validation de l’information, il peut y avoir une rémunération. C’est ce qu’on appelle les sources contrôlées. Guy Ryan, inspecteur retraité du service de police de Montréal

À Regina, le service de police ne commente habituellement pas les activités des bandes de motards criminels, à moins qu’un de ses membres ne fasse l’objet d’accusations. Toutefois, la police confirme la présence de ces groupes dans la ville. Selon un message reçu par Radio-Canada, elle estime que de parler de leurs activités et de les nommer publiquement ne ferait que renforcer leur notoriété et, possiblement, leur donner plus de pouvoir pour intimider les gens .

Selon Guy Ryan, la politique de la police de Regina s’explique par la présence moins importante des groupes criminels dans la capitale provinciale par rapport à Saskatoon. Je suis convaincu que la police de Regina contrôle aussi des sources d’information, mais préfère ne pas publiciser qu'elle reçoit de l’information.

Des crimes souvent violents

Selon la GRCGendarmerie royale du Canada , les enquêtes comme FORSETI ou NORSE ont démontré que les gangs de motards ont été impliqués dans le trafic de drogues et d’armes à feu, la plupart du temps dans la violence.

Les bandes de motards criminels et le crime organisé continuent d’infecter les communautés de la Saskatchewan avec de la violence et des drogues qui font du mal aux familles et à notre économie. Déclaration par courriel de la Gendarmerie royale du Canada de la Saskatchewan

Selon la police de Saskatoon, 68 % des membres de bandes de motards criminels ont été condamnés pour des infractions comportant de la violence.

Pour lutter contre ces crimes, les forces de police de la province travaillent ensemble. Le fait de faire la promotion du partage de renseignements entre les services permet de mettre en lumière les tendances et les failles éventuelles des bandes de motards criminels , conclut la GRC.

Le Projet Forseti visait le trafic de drogues et d'armes. Photo : Radio-Canada

Des groupes à la façade présentable

Les Hells Angels, comme les autres groupes de motards, détiennent très souvent des commerces légaux qui servent de façade à leurs activités illégales.

[Ces groupes] ont souvent des commerces comme façade, explique Guy Ryan. Ils vont vendre des objets en ligne, avoir des agences de nettoyeurs ou des garages, par exemple.

La police de Saskatoon met toutefois la population en garde contre les apparences : Les Hells Angels ne sont pas juste un groupe de passionnés de moto respectueux de la loi qui distribue des jouets aux enfants dans les hôpitaux.