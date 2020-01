Allégations d’intimidation, d’ingérence et de favoritisme à la Ville de Trois-Rivières

Exaspérée par les obstacles et les délais pour faire changer l’usage de son immeuble en vue de sa vente, une Trifluvienne poursuit le directeur de l’urbanisme, Robert Dussault, ainsi que son bras droit, Robert Lajoie. Dans sa poursuite, la femme allègue avoir été victime d’intimidation et soutient qu’il y a eu apparence d’ingérence et de favoritisme au sein du département.

À droite, le directeur de l’urbanisme de la Ville de Trois-Rivières, Robert Dussault et à gauche, son bras droit, Robert Lajoie. Photo : Facebook/Robert Lajoie (photo de gauche) - Le Nouvelliste (photo de droite)

Marie-Josée Perreault est propriétaire de Formation académique 2000. L’entreprise, dont le siège social se trouve dans le district de Saint-Louis-de-France, offre des formations et du soutien aux personnes à la recherche d’emploi.

La saga commence en 2015. L’entrepreneure désire vendre son commerce. Un acheteur potentiel spécialisé dans la vente de petits articles de construction et de quincaillerie offre 300 000 $. La femme découvre alors avec surprise que l’usage de son immeuble établi par la Ville est réservé aux services informatiques : vente, réparation et formation .

La seule explication serait qu’au début des années 2000, Marie-Josée Perreault a cohabité avec un travailleur autonome spécialisé en informatique.

« Propos intimidants et menaçants »

La Trifluvienne demande alors à la Ville si la vente de son immeuble peut avoir lieu malgré l’erreur d’usage. Selon les documents, un représentant de la Ville lui aurait répondu : Non, non, non. Lui, on ne le veut pas ici. Trouves-en un autre que ça ! .

Pendant les quatre années et demie suivantes, la femme se serait heurtée à un refus catégorique de M. Lajoie de procéder à la rectification demandée . Robert Lajoie était alors chef du service du design urbain.

Découragée, elle consulte un avocat en 2017. Robert Lajoie, maintenant urbaniste en chef, l’aurait alors menacée à au moins trois reprises, lit-on dans sa poursuite, quand elle s’est adressée à la Ville afin d’obtenir son dossier.

Si tu prends un avocat, on va t’enlever ça, tes droits acquis. On n’est pas obligés de te les donner. Mets ça à terre ton bâtiment et vends pour la valeur des terrains , lui aurait dit Robert Lajoie.

Apeurée par ces propos, Marie-Josée Perreault demande l’aide d’une autre fonctionnaire qui l’aurait mise en garde, selon la poursuite, de ne pas se mettre M. Lajoie à dos, puisque c’est le seul qui peut régler la situation et qu’il est très près des autorités décisionnelles, soit le maire et la directrice . Le maire était alors Yves Lévesque.

Une exception était possible, pour un ami Facebook

Au cours des quatre années de démarches, Robert Lajoie aurait démontré une ouverture à une seule reprise, soit en décembre 2015. L’homme d’affaires Pierre Dubillard, fondateur du restaurant Le Rouge Vin, aurait voulu acheter l’immeuble.

Le Rouge Vin de Trois-Rivières offre un service de traiteur, notamment aux fonctionnaires et élus de la Ville lors de réunions.

La transaction a finalement avorté. Pierre Dubillard a vendu ses parts du restaurant trifluvien pour une autre occasion d’affaires dans le Bas-Saint-Laurent.

Une capture d’écran de la page Facebook de Robert Lajoie prise en 2016 démontre que Pierre Dubillard faisait partie de ses 70 amis selon la poursuite.

« Intimidation et manque de respect flagrant »

Les fonctionnaires qui tentaient d’aider Mme Perreault auraient eux aussi subi des représailles de Robert Lajoie, apprend-on dans le document.

M. Lajoie a intimidé un fonctionnaire de la Ville à deux reprises , stipule sa poursuite. On y apprend également que lors de rencontres entre fonctionnaires, Robert Lajoie aurait ridiculisé et parodié Marie-Josée Perreault pour avoir communiqué avec la vérificatrice générale.

Démunie, Mme Perreault interpelle le patron de Robert Lajoie, Robert Dussault. Une rencontre est organisée. Robert Lajoie y est invité, à la plus grande surprise de la Trifluvienne. Elle réalise alors que les deux fonctionnaires seraient de concert puisqu’elle subit plusieurs marques d’intimidation et manque de respect flagrant de la part de M. Dussault lors de cet entretien, indique la poursuite.

À titre d’exemple, lors des échanges, la Trifluvienne en vient aux larmes. Elle indique dans sa poursuite que Robert Dussault aurait alors soupiré en lançant une boîte de papiers mouchoirs plutôt que de la déposer.

Cette bâtisse de la rue Saint-Alexis abritait le siège social de Formation académique 2000. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Vente sous l’évaluation

Finalement, l’immeuble est vendu à l’été 2019 pour 170 000 $, nettement sous le prix espéré.

Dans sa poursuite, la femme réclame 400 000 $ à titre personnel et 458 401 $ au nom de l’entreprise Formation académique 2000.

Elle y dénonce également l’absence d’un protecteur du citoyen à Trois-Rivières. Les allégations de Marie-Josée Perreault n’ont pas été prouvées en cour.

Silence radio à la Ville

Le 27 janvier, lors du conseil exécutif, les élus ont approuvé l’embauche d’un avocat. La Ville refuse de commenter l’affaire puisqu’elle est devant les tribunaux mais rappelle qu’en vertu de la Loi sur les cités et villes, elle a le devoir de défendre ses employés. La Ville a déposé à la cour un avis signifiant son intention de contester cette demande.