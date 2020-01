Héritage 1 : des élus ne croient plus à une décision de Québec avant le 31 janvier

Le président de la Compagnie de navigation des Basques et chef de la nation innue Essipit, Martin Dufour, ainsi que le maire de Trois-Pistoles, Jean-Pierre Rioux, ne croient plus à la promesse du député Denis Tardif qui avançait que Québec annoncerait ses intentions pour le financement des travaux sur le traversier l'Héritage 1 avant vendredi.

M. Rioux affirme que les fonctionnaires du ministère des Transports n'ont pas encore pris leur décision et que des précisions ont été demandées récemment à la Compagnie de navigation des Basques, sans révéler la nature de ces demandes. Le maire de Trois-Pistoles croit qu'il faudra attendre encore quelques semaines avant d'obtenir la décision de Québec.

La meilleure façon de tuer un dossier, c'est de l'étirer et de trouver des problèmes! Jean-Pierre Rioux, maire de Trois-Pistoles

Par ailleurs, Jean-Pierre Rioux dénonce le manque d'implication dans le dossier du député de Rivière-du-Loup–Témiscouata Denis Tardif et de la ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Marie-Ève Proulx. Selon lui, ces deux élus n'ont pas été très présents dans la communauté au cours des derniers mois.

Le maire de Trois-Pistoles, Jean-Pierre Rioux Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

L'attachée de presse du ministre des Transports, François Bonnardel, a répondu de son côté que la décision serait annoncée prochainement et on ne parle pas de mois .

Malgré tout, Jean-Pierre Rioux croit toujours en la possibilité de trouver un terrain d'entente pour relancer le service de traversier.

De son côté, le président de la Compagnie de navigation des Basques et chef du conseil de bande d'Essipit, Martin Dufour, partage ne s'attend pas non plus avoir une réponse de Québec d'ici la fin de la semaine.

Selon lui, le dossier de l'Héritage 1 ne sera pas abordé au conseil des ministres avant une, voire, deux semaines. Malgré ce délai, il a toujours espoir que Québec donnera son aval au financement des travaux en cale sèche.

Rappelons que ces travaux sont évalués à 5 millions de dollars.