Une psychiatre de Sainte-Anne-des-Monts blâmée par le Collège des médecins

La docteur Mélanie Lessard est reconnue coupable, par le conseil de discipline du Collègue des médecins, d’avoir harcelé, intimidé et menacé des membres du personnel de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).

La psychiatre, qui exerce notamment à l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts, devait rembourser une somme de 627 000 dollars à la RAMQRégie de l’assurance maladie du Québec , ce qu'elle contestait.

Dans ses démarches de contestation qui se sont étendues sur plusieurs mois, elle a utilisé des propos jugés menaçants par le conseil de discipline à l’égard d’une avocate de la RAMQRégie de l’assurance maladie du Québec .

Dans un message laissé sur la boîte vocale d’une des employés, Dre Lessard a entre autres affirmé : si jamais j’ai la chance de faire un lien entre toi [et] quelqu’un de ta famille, si jamais j’ai la chance de soigner quelqu’un de ta famille, je te le jure que ça va me faire plaisir de me venger.

La Dre Lessard a par ailleurs dit à l’employée de la RAMQ Régie de l’assurance maladie du Québec avoir l’intention de lui écrire des lettres et des messages toutes les semaines, ce que le conseil de discipline qualifie de harcèlement.

Le Conseil de discipline juge également que la Dre Lessard a posé un acte dérogatoire à l'honneur et à la dignité de la profession de médecin.

Une audience pour établir la sanction aura lieu le 3 février.

Avec les informations de Sylvie Aubut