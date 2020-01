F1 : Nicholas Latifi fait un clin d’œil à Toronto sur sa monoplace

Nicholas Latifi s’attaque au plus grand défi de sa carrière, la formule 1. Le pilote canadien livrera bataille dans une monoplace qu’il a ornée du numéro 6, lundi dernier, en référence à Toronto, la ville où il a grandi.

Latifi, qui défendra les couleurs de l’écurie ROKiT Williams Racing, en a fait l'annonce sur son site internet.

La raison principale est que le 6 est intimement lié à Toronto. C'est de là où je viens, où j'ai grandi, et je suis fier de représenter la ville , a-t-il déclaré.

Le chiffre 6 est un symbole bien connu de la Ville Reine qui comprend notamment six grandes zones, et dont l'indicatif est le 416.

Le rappeur torontois Drake a popularisé le surnom avec son album intitulé Views from the 6 . L'appellation non officielle de la capitale ontarienne a gagné en popularité depuis, notamment sur les réseaux sociaux.

Tout le monde en Amérique du Nord sait ce qu'est "The 6ix", surtout quand on écoute la musique de Drake. Nicholas Latifi

Le pilote né à Montréal avait le numéro 6 pendant trois de ses quatre saisons en formule 2, le tremplin vers le plus haut niveau du sport automobile.

Latifi sera le premier pilote à utiliser ce numéro depuis l’Allemand Nico Rosberg, qui a opté pour la retraite après son titre de champion du monde en 2016. Rosberg avait aussi couru pour l’écurie Williams à ses débuts en F1Formule 1 .

L'Écossais David Coulthard, l'Italien Riccardo Patrese, le Finlandais Keke Rosberg – père de Nico et champion du monde en 1982 – et le Colombien Juan Pablo Montoya ont tous couru avec le numéro 6 à un moment de leur carrière en F1Formule 1 .

Nicholas Latifi a très bien fait en formule 2 avec l'équipe DAMS en 2019. Il a remporté quatre courses. Photo : DAMS

Des débuts attendus

Le pilote de 24 ans a pris la place de Robert Kubica chez Williams. Le Polonais avait annoncé qu'il ne piloterait plus en course à compter de 2020.

Latifi a le tableau de chasse pour justifier sa promotion dans les plus hautes sphères du sport automobile. Il a couru pour l'écurie française DAMS dans un championnat FIA formule 2 qui lui a grandement souri en 2019. Il a signé quatre victoires, en plus d'agir à titre de pilote d'essai pour Williams en parallèle.

Son volant maintenant garanti en F1Formule 1 , le Torontois retrouvera quelques visages familiers sur la grille de départ, le 15 mars, lors du Grand Prix d'Australie. Le pilote britanno-thaïlandais Alex Albon, qui court désormais pour Red Bull Racing, a été son coéquipier chez DAMS en 2018.