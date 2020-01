Aluminium : un syndicat de Baie-Comeau aussi préoccupé par le nouvel ACEUM

Une délégation composée d'élus, de syndicats et de représentants de l'industrie de l'aluminium du Saguenay–Lac-Saint-Jean a rencontré la ministre Chrystia Freeland à Ottawa mercredi. Ils ont discuté du nouvel Accord Canada–États-Unis-Mexique (ACEUM) qui vient remplacer l' ALENAAccord de libre-échange nord-américain .

La délégation a dévoilé une étude citant les impacts négatifs de cette entente pour les alumineries québécoises, dont deux se trouvent sur la Côte-Nord.

L' ACEUMAccord-Canada États-Unis-Mexique a été adopté par Ottawa plus tard dans la journée.

Michel Desbiens pense cependant qu'il est tôt pour mesurer la gravité de la situation (archives). Photo : Radio-Canada

Michel Desbiens explique que la Côte-Nord pourrait elle aussi ressentir les effets de ces changements dans la nouvelle mouture de l’ ALENAAccord de libre-échange nord-américain . Comment les gouvernements vont-ils faire pour s'assurer que le métal qui rentre au Mexique provenant de la Chine ne soit pas refondu et passé comme du métal qui provient de l'Amérique du Nord ? Il est là le problème , a-t-il mis de l’avant.

Notre aluminerie, qui fournit les producteurs automobiles, pourrait avoir une baisse de commandes sur ce côté-là dans le futur. Michel Desbiens, président du Syndicat des employés de l'aluminium de Baie-Comeau

Des préoccupations modérées

M. Desbiens, indique cependant qu’il est encore tôt pour prévoir les effets et leur gravité. Quand on a des commandes de plaque automobile, on vend pour le marché automobile. Quand on a moins de commandes, on vend pour d’autres marchés , met en lumière le président du syndicat.

Avec les informations de Marc-Antoine Mageau