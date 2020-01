Festival Flying Canoë Volant : les défis qui se cachent derrière le succès

Le festival d'hiver Flying Canoë Volant débute jeudi à Edmonton. Depuis sa création en 2013, le festival est devenu l'un des événements les plus attendus dans la capitale albertaine. Cette année, les organisateurs attendent jusqu'à 50 000 festivaliers.

Les préparatifs vont bon train au club de ski d'Edmonton. Il n'est pas encore midi, mais Daniel Cournoyer et son équipe creusent, depuis quelques heures déjà, les tranchées dans lesquelles les festivaliers dévaleront les pentes avec leurs canots.

Vendredi et samedi, plus de 35 équipes participeront aux populaires courses de canots du festival Flying Canoë Volant.

Grâce à son partenariat avec le département du tourisme d’Edmonton, des équipes de la Belgique, des Pays-Bas et de l’Allemagne participeront aux courses vendredi soir.

Ce sont des journalistes qui écrivent sur les choses à faire au Canada pendant l’hiver , explique Daniel Cournoyer, le producteur du festival.

Des employés du festival creusent les tranchées qui serviront aux courses de canots. Photo : Radio-Canada

Selon lui, le Flying Canoë Volant, qui attire maintenant des dizaines de milliers de festivaliers, pourrait bientôt rivaliser avec d'autres grands festivals canadiens.

Si on peut faire notre Montréal en lumière, notre nuit blanche, avec notre programmation, la musique live... Notre situation géographique ici nous mène à penser qu'il y a plein de potentiel , affirme-t-il.

Le producteur aimerait d’ailleurs que le festival s’étende un jour du centre-ville d’Edmonton à la Cité francophone.

Un jour, la randonnée des lanternes va commencer au funiculaire. On va descendre et traverser le pont, monter le ravin Mill Creek jusqu’à la Cité francophone. Ça va être une promenade d’une cité à l’autre.

Un festival qui prend de l’ampleur

Pour réaliser ses ambitions, le festival a pu compter sur un budget d'environ 500 000 $ cette année. En comparaison, le festival disposait d’entre 120 000 $ et 150 000 $ pour sa première édition en 2013.

Le succès amène cependant son lot de défis. Le festival a décidé d'agrandir son site d'environ 500 mètres dans le ravin Mill Creek afin de mieux accueillir les 50 000 festivaliers attendus cette année.

Dans les premières années, les gens pouvaient se retrouver seuls dans les sentiers éclairés. C'était des moments de solitude magiques. Aujourd'hui, il y a plus de monde, donc les festivaliers font l'expérience en groupe. Ça amène toute une autre énergie , explique Daniel Cournoyer.

Au sommet de la pente de ski, Roy Jackson, le concepteur d'éclairage du festival, installe la structure qui permettra d’illuminer les pentes lors des courses.

Il admet que l'événement est un véritable défi technique.

C’est très ambitieux de créer un festival qui s’étend sur des kilomètres. Cela amène toutes sortes de défis. Roy Jackson, concepteur d'éclairage

Nous essayons d'installer une structure dans la neige, sur une pente de ski. C'est tout un défi logistique. [...] Ça va être fou, les lumières vont changer de couleur. Je suis encore en train d'y travailler. Vous devrez donc voir ce que j'aurai préparé , ajoute-t-il.

Conserver l’essence franco-autochtone

Les organisateurs assurent malgré tout vouloir préserver la mission culturelle franco-autochtone du festival.

Le site du festival dans le ravin Mill Creek a été agrandi pour accueillir plus de festivaliers. Photo : Radio-Canada

Je pense qu’on a, comme toujours, la quantité et la qualité. [...] C’est vraiment un festival culturel et on va toujours maintenir cela , soutient Allen Jacobson, coordinateur du festival.