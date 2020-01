Se déguiser en animal pour améliorer sa santé mentale

Selon ces Manitobains, le déguisement est bien plus qu’une passion.

[Quand on se déguise] c’est un peu comme une montée d’adrénaline. On est heureux , explique Onix Collette, également connue sous le nom de Diana, un dragon rose brillant.

Elle affirme que son personnage de dragon lui permet de dépasser ses peurs et de cacher son visage des regards indiscrets qui la jugent.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Onix Collette participe à cette communauté de passionnés depuis l’âge de 13 ans. Photo : Radio-Canada / John Einarson/CBC

Onix Collette vit avec un trouble d’anxiété généralisée. Souvent nerveuse et effrayée, elle se sent constamment jugée par les autres.

Quand je suis déguisée, je suis hyper heureuse, pleine d’entrain et d’amour. J’aime donner des câlins et je veux juste être aimable, gentille, idiote et maladroite à la fois , dit-elle.

La jeune femme qui a fondé cette communauté à l’âge de 13 ans, a elle-même plus d’un personnage.

Elle explique que lorsqu’elle a commencé son aventure, elle avait du mal à trouver les gens qui partageaint la même passion qu’elle dans le sud-ouest du Manitoba.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les membres des Westman Furries organisent plusieurs événements publics chaque année, notamment des sorties de quilles. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal/CBC

Maintenant, certains membres des Westman Furries voyagent dans la province pour se rendre à des rassemblements et d’autres événements organisés par le groupe.

C’est le cas du technicien en informatique Justin Zinger, qui passe ses journées à proximité de la base des Forces armées canadiennes à Shilo.

La nuit, son personnage est un léopard des neiges qui porte le nom de Toasty the Avocado.

Il raconte que les enfants qui vivent sur la base aiment aussi le voir dans son déguisement et il prend lui-même du plaisir à donner de la joie aux autres.

Comme Onix Collette, Justin vit avec l’anxiété et croit que son personnage l’aide beaucoup.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Justin Zinger, alias Toasty, dit que se déguiser l’aide à mieux vivre avec son anxiété. Il aime également les regards des enfants quand il se présente à des fêtes et autres événements publics. Photo : Radio-Canada / Riley Laychuk/CBC

Si le mouvement des "anthropomorphes" gagne en popularité dans le monde, les membres du Westman Furries disent qu’ils sont souvent mal compris.

Ils affirment être constamment interrogés sur un épisode d'une émission de télévision de la série CSI vieux de plusieurs décennies qui décrivait les [gens se déguisant en animal ou en pelluche] comme des déviants sexuels , déplore Onix Collette.

Se déguiser en animaux et en peluches est une tendance qui se développe à l’échelle internationale. Photo : Radio-Canada

Elle souligne que de nombreuses émissions ont répandu cette idée, qui nuit maintenant à des personnes qui partagent simplement une passion commune.

Cela a causé beaucoup de tort à notre communauté, car c’est à cela que tout le monde pense quand ils nous voient , dit-elle.

J'aime me moquer un peu d'eux, dit-elle. Je suis là, en public, vêtue de ce gros déguisement de dragon rose plein de brillants, à jouer aux quilles. Qu'y a-t-il de sexuel là-dedans à vos yeux?

Elle reconnaît que certains pourraient pratiquer cette activité pour des motivations de nature sexuelle, mais ce n'est pas son cas : pour elle, dit-elle, les bénéfices sont psychologiques.

Quand j'ai démarré ce club, j'étais une fille de 13 ans gênée qui n'arrivait pas à gérer son anxiété et d'autres problèmes de santé mentale, et maintenant j'arrive à les gérer beaucoup mieux.