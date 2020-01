Cohabitation de deux équipes au Colisée de Trois-Rivières : ce qui se fait ailleurs

Une pratique courante ailleurs au Canada

Une vingtaine de complexes sportifs canadiens abritant une équipe de hockey de niveau junior majeur ou professionnel compte aussi d’autres équipes sportives universitaires ou même professionnelles dans d’autres disciplines, comme le basketball ou la crosse. (Voir la liste plus bas)

La pratique du partage d’un aréna entre plusieurs équipes professionnelles, universitaires ou junior majeur semble assez répandue en Ontario et se retrouve à quelques endroits dans les provinces de l’Ouest canadien comme dans les provinces de l'Atlantique.

Deux projets ont été mis au jour jusqu’à présent pour occuper le Colisée : celui de l’Université du Québec à Trois-Rivières ( UQTRUniversité du Québec à Trois-Rivières ), qui y installerait entre autres son équipe de hockey masculine des Patriotes, et le projet de l’homme d’affaires Dean MacDonald, qui voudrait y amener une concession de la East Coast Hockey League ( ECHLEast Coast Hockey League ).

Au match du 22 janvier au soir, Daniel Lamarre a encouragé les joueurs des Patriotes alors qu'ils rentraient sur la patinoire pour la troisième période. Photo : Radio-Canada / Marilyn Marceau

Des porte-parole du projet de l’ UQTRUniversité du Québec à Trois-Rivières , notamment le PDG du Cirque du Soleil Daniel Lamarre et le commentateur sportif Dany Dubé, ont affirmé que le partage du Colisée n’était pas souhaitable, voire qu’il serait difficile. Le maire Jean Lamarche a aussi laissé entendre qu’il partage cette vision des choses.

Trois équipes canadiennes de la LNH partagent leur stade

Trois équipes de la Ligue nationale de hockey ( LNHLigue nationale de hockey ) partagent notamment leurs installations avec une équipe de la Ligue de hockey junior de l’Ouest (en anglais, Western Hockey League ou WHLWestern Hockey League ) , cousine de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ( LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec ).

La Place Rogers d’Edmonton accueille les matchs des Oilers d’Edmonton ( LNHLigue nationale de hockey ) et des Oil Kings ( WHLWestern Hockey League ).

Le Saddledome de Calgary Photo : Radio-Canada

Toujours en Alberta, le Saddledome de Calgary abrite les activités des Flames ( LNHLigue nationale de hockey ) comme des Hitmen de Calgary ( WHLWestern Hockey League ), bien qu’un projet pour un nouveau stade a récemment reçu le feu vert  (Nouvelle fenêtre) . Une équipe professionnelle de crosse, les Roughnecks, joue aussi au Saddledome.

Les Jets de Winnipeg ( LNHLigue nationale de hockey ) partagent quant à eux la Place Bell MTS avec le Moose du Manitoba ( WHLWestern Hockey League ).

Des exemples au hockey universitaire

Quelques arénas de l’Ouest canadien et de l’Ontario comptent à la fois une équipe de hockey junior majeur et une équipe masculine de hockey universitaire.

C’est notamment le cas du Centre événementiel Langley en Colombie-Britannique, où jouent les Giants de Vancouver ( WHLWestern Hockey League ) et les Spartans de l’Université Trinity Western (U Sports), et l’aréna Memorial Gardens de North Bay, en Ontario, que se partagent le Battalion de North Bay ( OHLOntario Hockey League ) et les Lakers de l’Université Nipissing.

Les Giants de Vancouver (dans l'uniforme noir) évoluent dans la Ligue de hockey junior de l'Ouest. Photo : (Lucas Chudleigh/Apollo Multimedia

Dans le cas de ces deux arénas, les deux équipes de hockey semblent avoir chacune leur vestiaire. Ce besoin pour avoir des installations distinctes avait été soulevé par Daniel Lamarre dans son argumentaire contre le partage du Colisée de Trois-Rivières.

Le PDG du Cirque du Soleil, recruté à titre bénévole pour être porte-parole du projet des Patriotes, avait aussi plaidé que le marché de Trois-Rivières était trop petit pour deux équipes. Une vision des choses que le commissaire de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec Gilles Courteau a démentie, pressant la Ville de Trois-Rivières de ne pas écarter un projet de la ECHLEast Coast Hockey League .