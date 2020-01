Front commun pour le prolongement de la ligne Millenium vers l'UBC

La Ville de Vancouver, l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) et la société de développement des Nations Squamish, Musqueam et Tsleil-Waututh (MST-DC) signent un protocole d'entente visant à faire du prolongement du SkyTrain vers l’UBC une réalité.

En conférence de presse mercredi, le maire de Vancouver, Kennedy Stewart, a interpellé le premier ministre Justin Trudeau ainsi que le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, à financer le prolongement de la ligne Broadway Millennium au-delà de la station Arbutus, dont l’ouverture est prévue en 2025.

Le maire de Vancouver souhaite un « engagement verbal » clair en ce sens.

Au final, ce sont eux qui rendront possible la construction du SkyTrain , plaide-t-il.

Ses revendications seront transmises au premier ministre Justin Trudeau lors de sa visite à Ottawa, prévue en février.

L’expansion du SkyTrain le long du corridor Broadway jusqu’à l'UBC figure parmi les priorités de la Ville de Vancouver.

UBC : destination majeure du réseau

En plus de rendre le campus plus accessible pour la communauté universitaire, le projet d'extension permettra d'améliorer les programmes d'enseignement et de recherche et d'approfondir l'engagement communautaire et industriel de l'UBC , évoque le président et vice-chancelier de l'Université, Santa Ono.

La Nation Tsleil-Waututh souligne pour sa part que le développement du transport en commun est important pour la communauté.

Non seulement ce projet est bon pour la région, mais il est bon pour la réconciliation, ce envers quoi le premier ministre s'est en faveur , fait valoir la chef Leah George Wilson.

Les trois organisations ont souligné le caractère « unique » de l’entente protocolaire.