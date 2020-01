Éducation : des recommandations axées sur le marché du travail

Le ministère de l’Éducation de l’Alberta a partagé les grandes lignes de ce qui constituera sa nouvelle réforme scolaire, dont les 26 recommandations émises par le comité de consultation qui porte une attention marquée sur le développement de carrière et la disposition des étudiants au marché de l’emploi.

C’est l’occasion pour une nouvelle vision de ce que pourrait être l’éducation dans la province , affirme la ministre de l’Éducation, Adriana LaGrange, dans une entrevue avec CBC.

Cette nouvelle réforme répond, selon elle, au fait que les élèves ne savent souvent pas ce qu’ils veulent faire plus tard.

L’acquisition de compétences et de savoirs qui formeront avec succès le futur des étudiants, tout en contribuant d’une manière significative à leur communauté et au monde , fait aussi parti de cette nouvelle vision de l’éducation.

Miser sur le marché du travail

Le rapport du comité de consultation recommande la création d’opportunités pour que les employeurs albertains puissent venir offrir leurs savoirs et leurs conseils aux étudiants sur la manière de réussir dans une entreprise.

Une autre des recommandations suggère de permettre aux élèves d’apprendre à l’extérieur des salles de classe en soulignant que l’apprentissage est renforcé lorsqu’il est confronté à un véritable milieu de travail.

Pour la ministre de l’Éducation, posséder des compétences prêtes à être employées à la fin du secondaire est particulièrement important . L’apprentissage de la littératie financière fait d'ailleurs partie des recommandations.

Le rapport indique aussi qu’il serait prudent de réviser le programme Carrière et Vie (CALM) et considérer l’inclure dans l’ensemble du curriculum des 12 années plutôt que de le cantonner à une classe.

Simplifier le bulletin

Une amélioration des évaluations est aussi envisagée avec cette réforme, ainsi qu’une simplification du bulletin de notes.

Nous avons entendu, même en dehors du comité de consultation, que les parents souhaitent un bulletin plus clair, qu’ils peuvent comprendre et mieux utiliser pour soutenir leurs enfants dans les défis et les succès de l’école , explique la ministre de l’Éducation, Adriana LaGrange.

Les autres mesures recommandées incluent la réintroduction de l’écriture cursive et l’inclusion des perspectives et de l’histoire autochtone, notamment avec le développement d’un programme d’étude en histoire du monde.

Une fois le nouveau curriculum adopté, la ministre souhaite qu’il soit revu sur une base régulière afin d’y apporter des améliorations et le garder le plus actuel possible.

Ce sera un document vivant , dit-elle.

Le public est invité à commenter ce projet de réforme via un sondage en ligne et le ministère encourage autant les parents, les étudiants, les professeurs, mais aussi toute personne intéressée par l’éducation à participer à la discussion.

D'après les informations de Lucie Edwardson