Des mères de la Manicouagan dénoncent le manque de places en garderie

Lundi, le groupe a déposé une pétition de 100 signatures au député de René-Lévesque, Martin Ouellet, afin de se faire entendre par le gouvernement provincial.

J’ai initié le groupe Facebook parce que je suis mère d’un petit garçon qui a eu 11 mois, et ça fait 11 mois que je cherche une garderie , explique la porte-parole du groupe Jennifer Bouchard, en entrevue à l'émission Boréale 138.

Les éducatrices me disaient : "ça va aller en 2021, ça va aller en 2022. Il y en a même que me disais que ça allait aller en 2023". Jennifer Bouchard

Jennifer Bouchard affirme que la situation est telle que le retour au travail de plusieurs nouvelles mamans, comme elle, s'en trouve retardé.

Jennifer Bouchard, porte-parole du Regroupement de mères qui demandent de nouvelles en place en garderie à Baie-Comeau Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Moi, j’ai la chance d’avoir un conjoint , remarque Mme Bouchard, évoquant les difficultés supplémentaires auxquelles font face les mères monoparentales.

Jennifer Bouchard aimerait également que la Ville de Baie-Comeau s'implique rapidement dans le dossier.

Monsieur Ouellet va parler au maire [Yves Montigny] parce qu’il y aurait une possibilité de 45 places qui pourraient ouvrir, ça fait quelques années de ça, mais là, la demande est urgente , indique Mme Bouchard.

De son côté, Martin Ouellet confirme qu’un projet de construction d’un CPECentre de la petite enfance de 45 places est déjà en branle. L’argent a été octroyé il y a plusieurs années, mais le projet a été retardé parce qu'il était difficile de trouver un terrain approprié à Baie-Comeau.

Martin Ouellet ajoute que le projet doit être complété avant de réclamer de nouvelles places au gouvernement.

Tant et aussi longtemps que le gouvernement a déjà octroyé des places et qu’elles ne sont pas construites, on ne peut pas demander des places supplémentaires considérant que le besoin est à être comblé. Ceci étant dit, si, après la mise en place de ce CPECentre de la petite enfance , on ne réussit pas à recruter d’autres milieux familiaux, on pourra faire de la représentation pour qu’on débloque de nouvelles places , explique le politicien péquiste.

Martin Ouellet, député de la circonscription de René-Lévesque Photo : Francis Vachon/Parti québécois

Avec l’ajout de places en garderie, il faudra embaucher de nouvelles éducatrices. Dans le contexte actuel de la pénurie de main-d’œuvre, cela pourrait constituer un nouveau défi, estime aussi Martin Ouellet.

Le député explique aussi que le CPECentre de la petite enfance Magimuse, agréé par Québec pour coordonner les services de garde éducatifs en milieu familial dans la région, cherche à accréditer de nouvelles garderies de ce type.

Magimuse pourrait autoriser la création de 15 garderies de ce type, qui pourraient accueillir en moyenne 6 enfants chacune. Malheureusement, explique Martin Ouellet, personne ne semble présentement souhaiter se lancer dans ce type de projet.