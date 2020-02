À la recherche du calme perdu, être moine en 2020

Dans les sociétés contemporaines hyperconnectées, qu'est-ce qui incite des hommes et des femmes à devenir encore aujourd'hui moines et moniales? Nous nous sommes rendus dans l'un des monastères bouddhistes les plus fréquentés de l'Alberta, au centre-ville d'Edmonton.

À 23 ans, frère Michael est le plus jeune moine du monastère Trúc Lâm (« la forêt de bambou » en vietnamien). Il est presque 10 h, le temps de la prière en l'honneur de Bouddha. Mais avant, frère Michael doit mettre en place des coussins par terre, des portes-livres devant chacun des moines et aller se changer dans sa chambre.

Je dois mettre ma robe orange, dédiée aux cérémonies , explique-t-il en attachant les lanières intérieures de sa tunique, face à une garde-robe qui ne contient qu’une dizaine de cintres. Selon la tradition, un moine ne possède que trois robes et un bol pour manger.

Après un passage dans la cuisine pour remplir un bol de riz chaud et saisir quelques fruits qui serviront d’offrandes pour Bouddha, frère Michael remonte en silence dans la salle principale.

Entouré de trois autres moines, il commence à faire retentir le son des cloches de cuivre. Tous prient en chantant en vietnamien pendant une cérémonie qui va durer une trentaine de minutes. Un exercice qu’ils répètent quatre fois par jour.

À la recherche de la quiétude

Au dernier coup de gong, le silence redevient roi. Le calme qui règne dans les monastères bouddhistes, c'est ça qui a incité frère Michael à entrer dans les ordres alors qu'il avait à peine 10 ans.

J’aime la paix et la sérénité qu’il y a dans un temple. On peut sentir l'énergie des croyants venus y prier depuis des années. Frère Michael

Originaire de Toronto, frère Michael a dû quitter ses proches pour vivre cette nouvelle vie. Dans ce monastère d’Edmonton, il a rejoint une nouvelle famille qui a renforcé son éducation.

J'ai eu des doutes sur mon choix lorsque j'étais adolescent , avoue-t-il. Mais, maintenant, je réalise que cela m’a aidé à être une meilleure personne et c’est grâce aux relations que j’ai créées au fil du temps avec les autres moines qui m’ont beaucoup appris.

La vie monastique est rythmée par des horaires précis. Le réveil sonne à 5 h 30 et les lumières s’éteignent à 22 h 00. Lorsque les huit moines vivant dans ce monastère ne chantent pas en l’honneur de leur chef spirituel, ils étudient l’histoire de leur religion et s’occupent des corvées ménagères.

Dans le sous-sol du monastère, une bénévole s'active dans la cuisine pour les plats qui seront vendus en fin de semaine. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Aller voir un film au cinéma, faire une balade... Les sorties extérieures sont autorisées, à condition de tenir informé le moine en chef de l’heure de son retour. Et il est recommandé de faire ces activités avec un moine ou une moniale afin de renforcer nos liens , ajoute frère Michael.

Avoir un téléphone intelligent et surfer sur les réseaux sociaux est autorisé, mais avec modération. On vit avec notre temps , s’amuse le jeune moine. On regarde aussi les nouvelles pour se tenir au courant.

Depuis 1994, le monastère Trúc Lâm est situé au coin de la 114e avenue et de la 97e rue, à Edmonton. C'est la quatrième adresse de cette institution qui existe depuis 1989. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Les fins de semaine, le public a rendez-vous au sous-sol pour acheter soupes et nems confectionnés par les moines et des bénévoles. L'argent sert ensuite à payer les factures. Si une infime partie des donations peut être utilisée par les moines pour acheter des biens de grande consommation, il leur faut en amont l'accord de l'abbé. Pour des dépenses exceptionnelles, il reste toujours l'appel à la famille pour avoir de l'argent de poche.

Deux ans de formation

Yen Nguyen, elle, n'est encore qu'une apprentie. Cette Américaine de 47 ans a quitté sa famille l’année dernière et son travail dans un hôpital pour réaliser son rêve. Elle a encore un an à passer avant de connaître la décision de l’abbé, et des autres moines, sur la nature de sa vocation.

Cette Américaine d'origine vietnamienne a effectué plusieurs séjours dans ce temple d'Edmonton depuis 2011, avant de venir s'y installer. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

J’aime ma vie aujourd’hui , raconte-t-elle. Je n’ai pas à m’inquiéter de mon apparence le matin quand je me lève, je ne possède plus rien. Ici, j'apprends beaucoup sur moi et sur les autres.

La vie monastique n'est pas faite pour tout le monde. Regina Tran, une femme dans la vingtaine, fait une heure de trajet en autobus pour se rendre dans ce lieu saint.

Sa tante est moniale aux États-Unis, mais il est hors de question que Regina suive son chemin. « Les principes sont bons. On fait du bien et on en reçoit, mais je suis plutôt attachée à ma famille. Ce serait trop compliqué d'être loin de mes proches. »

Une communauté et son guide

C’est en regardant vivre les moines dans un temple qu’il fréquentait avec ses parents dans son pays natal, le Vietnam, que Thay a voulu en devenir un lorsqu’il n’était encore qu’un enfant.

Il est rentré dans les ordres il y a 34 ans. Aujourd’hui, il est responsable du monastère Trúc Lâm. C’est la figure la plus importante pour la communauté locale, à majorité vietnamienne.

L'abbé, au centre, dirige la prière du matin, avec un micro dans une main et de l'encens dans l'autre. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Tous les jours, des fidèles viennent me voir, m’appellent ou m’envoient des courriels avec des questions. Ils veulent mes conseils. Les moines sont là pour eux. On fait tous partie de la même famille et je suis heureux de me rendre utile comme cela , explique l’abbé Thay.