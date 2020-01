Nintendo franchit le cap des milliards de dollars avec ses jeux mobiles

Un nouveau rapport de Sensor Tower, une société d’analyse d’applications mobiles, indique que Nintendo a généré plus d’un milliard de dollars américains en revenus grâce à ses jeux pour Android et iOS. Le jeu Fire Emblem Heroes, paru en 2017, serait en grande partie responsable de ce succès.

Ce jeu a permis de générer à lui seul 656 millions de dollars américains, soit plus que tous les autres jeux mobiles de Nintendo rassemblés. La version mobile de ce populaire jeu de rôle tactique est gratuite, mais les joueurs et les joueuses peuvent dépenser de l’argent pour débloquer des personnages ou des habillages (skins) rares.

Dans Fire Emblem Heroes, une coalition de héros issus de plusieurs univers de la série prend forme pour combattre un ennemi commun. Photo : Nintendo

Son développeur, Intelligent Systems, ajoute d’ailleurs périodiquement de nouveaux personnages au jeu, garantissant une source constante de revenus.

La première aventure de Nintendo sur le terrain des jeux mobiles avec Super Mario Run, à la fin 2016, a eu un succès plutôt mitigé. Bien que le jeu a été téléchargé plus de 200 millions de fois, Nintendo soulignait dans un rapport trimestriel de 2017 que la première aventure mobile du célèbre plombier moustachu à la casquette rouge « n’avait pas encore atteint une rentabilité acceptable ».

Comme l’explique le média spécialisé The Verge, le prix unique de 9,99 $ US au téléchargement n’a pas le même potentiel qu’un jeu gratuit générant des revenus constants à l’aide de microtransactions comme Fire Emblem Heroes ou Animal Crossing : Pocket Camp (le 2e jeu mobile le plus rentable pour Nintendo).

Fort de ces apprentissages, le géant japonais continue sur sa lancée avec son dernier jeu mobile, Mario Kart Tour, qui a été le jeu le plus téléchargé sur iOS en 2019. Il a d’ailleurs déjà dépassé Super Mario Run en termes de revenus, quelques mois seulement après son lancement.