Le festival devait avoir lieu du 13 au 17 février à l’école secondaire catholique Algonquin de North Bay.

Dans un communiqué, le Conseil scolaire catholique Franco-Nord explique les motifs de la décision.

Il a été avancé de manière unanime que la participation au festival devanait de plus en plus difficile avec les pressions actuelles, notamment avec la relève du personnel de suppléance, la participation aux activités parascolaires et également vues le nombre d’écoles qui ont retiré leur participation au festival , lit-on dans le communiqué

Le festival s’arrête dans une ville différente chaque année pour braquer les projecteurs sur les jeunes talents de la province. Photo : Radio-Canada / Josée Guérin

« Quand ça nous chante » en était à sa 17e année.

L’Association des professionnels de la chanson et de la musique (APCM) est partenaire de l'événement.