Prévenir le coronavirus sur la Côte-Nord

Depuis une dizaine de jours, la direction de la santé publique du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord analyse l’évolution de l’épidémie du coronavirus dans le monde, explique son conseiller-cadre en mesures d’urgence et sécurité civile, Hugo Lemieux.

Au milieu de la semaine dernière, un effort supplémentaire a été déployé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) qui a mobilisé la mission santé de la sécurité civile.

On parle d’une plus grosse machine, d’une plus grosse boîte, beaucoup de gens impliqués , explique M. Lemieux, en rappelant que le rôle de la sécurité civile en est un de coordination.

On a la chance, entre guillemets, par rapport à la Chine, de pouvoir se préparer, de pouvoir mieux connaître le virus, les pathologies, les modes de transmissions. Ça nous permet de nous préparer au lieu de réagir comme eux de jour en jour à la situation , a ditHugo Lemieux, en entrevue à l'émission Bonjour la Côte.

L’accent sur les grands centres

Ce qui adviendrait d’un possible patient atteint du coronavirus sur la Côte-Nord n’est pas encore déterminé, explique M. Lemieux.

Les protocoles à ce niveau-là pour les régions ne sont pas encore très clairs, [ils] sont encore en travail. Le Ministère a beaucoup mis l’accent sur les grands centres étant donné la densité de population et les risques de transmission , explique-t-il.

Un cas suspecté serait cependant mis en chambre d’isolement sur la Côte-Nord le temps que des analyses soient menées pour confirmer le diagnostic.

Au cas où le cas serait confirmé, ça serait évalué, mais pour l’instant, selon les lignes du Ministère, il y aurait probablement un transfert qui pourrait être envisagé à ce moment-là par transport aérien , indique le conseiller-cadre en mesures d’urgence et sécurité civile.

Les ports, portes d’entrée pour le virus?

Malgré son éloignement des grands centres, la Côte-Nord est connectée au reste du monde par ses grands ports marchands.

Hugo Lemieux rassure toutefois la population quant au risque qu’un marin entre sur la Côte-Nord avec le coronavirus sans le savoir.

Le gros avantage qu’on a c’est la période d’incubation qui est estimée à environ 14 jours. Les bateaux sont, on pourrait dire, un des moyens les plus sécuritaires pour éviter la transmission étant donné que si on avait des gens qui avaient été infectés à Chine, au moment où ils arriveraient ici, on connaîtrait déjà les symptômes, ils auraient déjà été en contact, en lien avec les lois internationales, avec les gens qui régissent le tout , prédit-il.

Selon lui, les autorités de santé québécoise seraient donc prêtes à recevoir ces malades potentiels et des mesures mises en place pour éviter toute propagation.