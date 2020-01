Jean-Luc Murray souhaite faire du MNBAQ un musée pour tous

Amateurs d'art, artistes, enfants, personnes âgées ou marginalisées : tous devraient pouvoir se sentir à l'aise dans un musée d'art qui a autant à offrir que le MNBAQ.

Celui qui était jusqu'à l'an dernier directeur de la programmation au Musée de la civilisation raconte avec plaisir sa première visite dans un musée, alors qu'il n'avait que 11 ans.

Je visitais le Musée Laure Conan, l'ancêtre du Musée de Charlevoix. Je n'étais jamais allé dans un musée de ma vie , se souvient-il. J'étais hyper impressionné. Je me rappelle du nom de la guide, Pierrette Harvey. Elle nous avait dit de ne pas toucher. Moi, j'avais rien de beau chez-moi. Et Pierrette Harvey m'avait vu toucher un beau meuble. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Cette fois-là, elle m'a regardé avec un regard bienveillant, car elle voyait bien que je touchais pratiquement le meuble comme si c'était un objet sacré. Si elle avait été méchante, je n'aurais jamais remis les pieds dans un musée de ma vie , ajoute-t-il, persuadé que cette première visite a changé sa vie.

Un musée d'art, c'est beaucoup plus que seulement une appréciation esthétique. On voit l'art pour guérir, pour se retrouver comme être humain, pour parler par exemple de sciences et d'environnement, comme on va le faire avec notre expo consacrée à Turner.

Jean-Luc Murray, directeur général du MNBAQ, au sujet des fonctions d'un musée