Aluminium et ACEUM : Chrystia Freeland reçoit une délégation du Saguenay−Lac-Saint-Jean

Au sortir de cette rencontre qui a réuni, mercredi, la ministre Freeland avec une délégation du Saguenay–Lac-Saint-Jean, le maire d'Alma, Marc Asselin, s'est dit rassuré .

À son avis, après avoir entendu les inquiétudes de la délégation, le gouvernement fédéral comprend mieux les enjeux auxquels fait face l'industrie de l'aluminium québécoise dans le contexte de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM).

En vertu de l'ACEUM, de l'aluminium fabriqué en Chine, par exemple, peut être considéré de fabrication nord-américaine s'il a subi en sol nord-américain une transformation, même mineure. Cet état de fait permettra aux pays signataires (notamment le Mexique, qui ne produit pas d'aluminium) d'acheter à moindre coût de l'aluminium de la Chine et de l'utiliser dans la production d'automobiles, entre autres industries.

Déterminée à faire valoir à quel point cette brèche dans l'ACEUM peut lui causer du tort, la délégation du Saguenay–Lac-Saint-Jean s'est rendue à Ottawa armée d'une étude commandée par des élus municipaux et des syndicats des alumineries.

Cette étude détaille l'impact qu'aurait l'annulation de sept projets d'agrandissement d'alumineries dans la région. Selon les auteurs de l'étude, le secteur québécois de l'aluminium subira des pertes potentielles de milliards de dollars si cette brèche dans l'ACEUM n'est pas colmatée.

Ce qu'il est important de retenir de madame la ministre [Freeland], a déclaré le maire d'Alma, c'est que les revendications qu'on demande concernant la provenance de l'aluminium comme tel, au niveau canadien, soient regardées de plus près et soient rediscutées, avec cette entente. Alors de ce côté-là, je pense que je suis rassuré.

La délégation d'élus et de représentants syndicaux n'a toutefois obtenu aucun engagement formel de la part de Chrystia Freeland.

Au cabinet de cette dernière, on qualifie de productive la rencontre tenue mercredi avec les représentants du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Notre gouvernement a toujours été là pour l’industrie et les travailleurs de l’aluminium. Nous allons continuer d’appuyer et de défendre le secteur de l’aluminium et ses travailleurs. Le nouvel ALENA est un bon accord et les trois pays devront respecter l’entente et ses exigences.

Extrait de la déclaration transmise à Radio-Canada par l'attachée de presse de Chrystia Freeland