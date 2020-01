Avenir incertain pour une usine de biomasse du Nord de l’Ontario

Malgré plusieurs tentatives de négociation, la province a refusé, selon la municipalité, de prolonger l’entente d’achat d’énergie verte produite par l’usine de Calstock.

La centrale électrique avait pourtant réduit sensiblement ses tarifs, soutient la Ville dans un communiqué.

Calstock produit de l’énergie renouvelable depuis 20 ans.

Selon le maire Roger Sigouin, sans prolongation la communauté perdra immédiatement une vingtaine d’emplois à temps plein à la centrale, sans compter l'impact qu’auront ces pertes de revenus sur plus de 400 autres emplois dans les usines fournissant les déchets de bois et les industries de services.

Elle remplit aussi un rôle essentiel dans la communauté, puisqu’elle s’alimente avec les déchets forestiers de la région.

Calstock Power Plant achète annuellement pour 3,5 M$ de résidus forestiers provenant des scieries locales.

C’est certain que le taux d’électricité est plus élevé avec Atlantic Power, mais ils sont prêt à baisser les prix , dit le maire Roger Sigouin.

M. Sigouin souligne que le ministre de l’Énergie Greg Rickford a reporté plusieurs demandes de réunions avec le conseil municipal de Hearst.

Selon lui, une multitude de ministères impliqués complique la démarche des élus pour trouver un terrain d’entente.

Les déchets de bois sont régis par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (...) L’enfouissement ne devient une préoccupation pour le ministère de l’Environnement, de la Conservation et des Parcs que lorsqu’une demande de nouveau site est présentée, et les préoccupations relatives à l’enfouissement et aux émissions de carbone ne relèvent pas du ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines, qui est responsable de répondre à la demande de prolongation du contrat.

Roger Sigouin, maire de Hearst