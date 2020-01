Boeing enregistre sa première perte annuelle en plus de 20 ans

En 2018, Boeing avait dégagé un bénéfice net de 10,5 milliards de dollars.

L'exercice 2019 est seulement le quatrième déficitaire en 104 ans d'histoire pour le constructeur aéronautique américain. Outre 2019 et 1997, Boeing, qui a repoussé à la mi-2020 la remise en service du MAX, avait enregistré des pertes en 1995 et en 1946.

La perte est due à de nouvelles charges supplémentaires d'environ 9,2 milliards de dollars, l'immobilisation au sol du MAX ayant conduit Boeing à en suspendre pour une durée indéterminée les livraisons, puis la production depuis début janvier.

La facture s'élève désormais à 18,4 milliards de dollars, dont près de la moitié porte sur les indemnisations des compagnies aériennes qui ont dû annuler des dizaines de milliers de vols.

Elle reste dans la fourchette des analystes qui était de 16 à 25 milliards de dollars, ceux-ci anticipant des coûts additionnels liés à la formation des pilotes qui devrait se faire désormais sur simulateur.

Elle ne comprend pas toutefois des accords potentiels avec les familles des victimes et les autorités américaines, qui enquêtent sur les accidents et le développement du MAX.

Le PDG de Boeing, Dennis Muilenburg, a dû démissionner dans la foulée des déboires du MAX. David Calhoun lui a succédé. Photo : Reuters / Shannon Stapleton

Boeing a repoussé à la mi-2020 une remise en service du MAX et espère en reprendre la production, suspendue depuis le début de l'année, quelques mois auparavant.

Le groupe a perdu sa couronne de premier avionneur civil mondial, détenue désormais par son rival européen Airbus, après avoir enregistré un carnet de commandes dans le rouge (-87 appareils nets) et un plongeon de 53 % des livraisons en 2019.

Pour faire face aux coûts galopants, Boeing est parvenu à sécuriser un prêt d'au moins 12 milliards de dollars auprès de grandes banques américaines, ont indiqué à l' AFPAgence France-Presse des sources bancaires.