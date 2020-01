Les membres du C.A. du Centre d’art de Richmond démissionnent en bloc

Le torchon brûlait depuis des mois entre les membres du C.A. et des citoyens de Richmond. Le conseil souhaitait depuis l’été dernier déménager le Centre d'art du couvent vers l'église Sainte-Famille afin d'augmenter la capacité de sa salle et ses revenus, ce qui a soulevé la grogne de certains résidents.

On le dit depuis le début, le problème c’est le coût du loyer qu’on a présentement au couvent. On leur a fait différentes propositions, par exemple louer la salle de spectacle à l’utilisation en laissant l’école de musique [au couvent], mais on s’est toujours buté à des portes closes donc on ne voit plus la nécessité de continuer , explique le président démissionnaire du conseil, Dominic Pearson.

Le couvent, qui aurait supposément été en péril advenant le déménagement du centre d'art, aurait toutefois fermé la porte à toutes solutions permettant au centre d'art d'y rester, selon les administrateurs.

On voyait qu’on était dans une impasse. On a rencontré les gens du couvent pour essayer de trouver une solution [...] malheureusement on s’est buté à des portes closes. Dominic Pearson, président démissionnaire du C.A.

Dans un communiqué, le conseil a justifié sa décision en invoquant notamment l'agressivité de certains citoyens et du harcèlement psychologique auprès des employés avec des demandes d’adhésions inhabituelles .

Les opposants affirmaient que le centre fait partie du patrimoine du vieux couvent, qui date de 1882. Le conseil d'administration soutenait de son côté qu'il fallait déménager pour assurer la pérennité de ce centre d'art.

Le C.A. démissionnaire affirme cependant laisser aux éventuels successeurs un centre d'art plus structuré et en meilleure position financière. Un nouveau conseil d’administration devrait entrer en poste au cours des prochaines semaines.