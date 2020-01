Bert Kreischer reprend le rôle de Martin Petit dans l'adaptation des Pêcheurs

L’histoire ressemblera à celle de la version québécoise. L'humoriste américain Bert Kreischer jouera son propre rôle et s’isolera dans un chalet pour se ressourcer. Il y recevra des amis et amies célèbres et leur fera subir des techniques de thérapie bizarres, des défis physiques intenses et des rencontres ridiculement improvisées avec la nature.

Les personnalités invitées connues pour le moment sont Anthony Anderson, Bobby Lee, Caitlyn Jenner, Chris D'elia, Fortune Feimster, Joel McHale, Kaley Cuoco, Leah Remini, Nikki Glaser, Tom Segura et Whitney Cummings.

Netflix a précisé que d'autres vedettes s’ajouteront à cette liste.