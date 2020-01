Pas de moratoire en vue sur la chasse au cerf de Virginie

Selon les données du MFFP, les populations de cerfs de Virginie ont diminué d’environ 55 % par rapport à 2018, alors qu’elles avaient déjà chuté de 2017 à 2018.

Le ministère estime que cette situation est due aux deux derniers hivers qui ont été parmi les plus rigoureux observés au cours des 20 dernières années.

[Le cerf de Virginie] n’est pas très bien adapté aux fortes accumulations de neige. Le principal facteur qui provoque les fluctuations dans les populations est la mortalité associée aux fortes accumulations de neige et aux forts taux d’enfoncement dans la neige. Martin Dorais, biologiste à la Direction de la gestion de la faune de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au MFFP

Le biologiste à la Direction de la gestion de la faune de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine au ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, Martin Dorais, ne voit donc pas d’urgence à interdire temporairement la chasse pour l’instant.

Il rappelle que les populations avaient connu une baisse semblable au début des années 1990 et qu’un moratoire sur la chasse n’avait pas réellement aidé à leur rétablissement.

Oui, on a fermé la chasse pendant neuf ans. Et neuf ans après, on a observé un redressement de la situation. Mais c’est plutôt la suite d’hivers cléments qu’on a vécue entre 1991 et 2001 qui a permis le rétablissement des populations , indique-t-il.

M. Dorais évoque une diminution similaire au nord du Nouveau-Brunswick où les populations de chevreuils sont restées faibles pendant plusieurs années malgré un moratoire sur la chasse.

La façon dont on chasse aujourd’hui n’a pas beaucoup d’impact sur les populations de cerfs , conclut-il.

Martin Dorais a bon espoir que les populations pourront se redresser avec l’hiver plus doux que connaît la région cette année. Il indique que la situation sera réévaluée au printemps, en fonction des accumulations de neige.

D'après une entrevue à l'émission Au coeur du monde.