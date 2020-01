Un immeuble à condos de l'est de Montréal très endommagé dans un incendie

Un incendie a partiellement détruit un immeuble de huit condos du secteur Pointe-aux-Trembles, dans l’est de Montréal, au cours de la soirée de mardi et de la nuit qui a suivi.

Le sinistre s’est déclaré vers 20 h 15 dans le stationnement qui se trouve au sous-sol l’édifice de quatre étages de la rue Forsyth.

Personne n’a été blessé. Les résidents devraient pouvoir réintégrer leurs condos après des travaux importants.

Les dommages sont considérables à l’extérieur du bâtiment, aussi au sous-sol, dans l’entretoit et au troisième étage , a expliqué Ian Ritchie, chef aux opérations du Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM).

Il s’agit d’un incendie qui a débuté dans le sous-sol, dans le garage du bâtiment. […] Il s’est rapidement propagé aux étages supérieurs par l’extérieur du bâtiment. Le feu serait sorti par les portes de garage, monté entre les murs, et dans l’entretoit , a-t-il ajouté.

Au plus fort de l’incendie, jusqu’à 120 pompiers étaient sur les lieux pour le combattre à cause de la grandeur du feu, de la rapidité de la propagation et aussi des températures , a précisé M. Ritchie.

On a été chanceux, parce que le bâtiment comme tel était détaché de tous les autres bâtiments , a-t-il dit. Les pompiers aussi ont fait vraiment une bonne job, un bon travail, pour assurer que [le feu] ne se propage pas d’un bâtiment à l’autre.

Les enquêteurs du SSIMService de sécurité incendie de Montréal vont tenter de déterminer l’origine du brasier, qui demeure inconnue pour le moment.

Avec les informations de Karine Bastien