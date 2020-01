Le coronavirus freine les exportations de homards en Chine

L’expédition et la vente de homards en Chine diminuent considérablement dans la foulée de l’épidémie du coronavirus dans ce pays, qui est un marché crucial pour les exportateurs des Maritimes.

Ce virus entraîne chez les personnes atteintes des symptômes similaires à ceux de la grippe. L'infection peut provoquer dans les cas plus graves une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et même la mort. En Chine, il fait 132 morts sur 5974 cas confirmés de contamination, selon le plus récent bilan des autorités du pays au moment d'écrire ces lignes.

Les exportations de homards en Chine ont pratiquement stoppé en quelques jours, selon l’exportateur Stewart Lamont, de l’entreprise Tangier Lobster, en Nouvelle-Écosse. Les consommateurs en Chine fréquentent moins les marchés, les restaurants et les cafés à cause de l’épidémie de coronavirus, explique-t-il.

Les marchés de fruits de mer en Chine, ajoute M. Lamont, sont pratiquement fermés à court terme et le gouvernement de ce pays limite les déplacements par endroits dans le but de prévenir la contagion.

Le prix de la livre de homard sur les quais a diminué par conséquent de 10 $ à environ 8 $, précise M. Lamont.

D’autres exportateurs connaissent les mêmes difficultés, selon Leo Muise, de l’association Nova Scotia Seafood Alliance. La demande en Chine a beaucoup diminué depuis samedi parce que les gens sortent moins dans les restaurants, dit-il. Ce n’est pas encore une panique, mais c’est préoccupant.

Entre-temps, les exportations en d’autres pays se poursuivent. Stewart Lamont dit avoir expédié du homard vivant en Belgique et en Corée du Sud, mardi.

Plus de détails à venir.

Avec les renseignements de Paul Whithers, de CBC