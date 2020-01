Des victimes de l’attentat de Québec toujours pas indemnisées

L’ancien ministre de la Justice représente une quinzaine de clients qui ont soumis une demande de prestations à l’ IVACprogramme gouvernemental d'indemnisation des victimes d'actes criminels . Si plusieurs d’entre eux ont réussi à obtenir le statut de victime, leur combat est loin d’être terminé, insiste Me Bellemare.

Il y a encore des litiges. Il y a encore plusieurs dossiers qui sont en contestation sur la durée de l'incapacité, la durée des traitements, le montant et la durée de l’indemnité de remplacement de revenus, etc. Alors, ça va prendre encore une couple d'années avant que tout ça soit vraiment finalisé , indique l’avocat de Québec en entrevue à Radio-Canada.

Le fait d'être reconnu comme victime ne règle pas tout [...] Malheureusement, ces gens-là sont encore obligés de continuer [à se battre] et contester jusqu'au Tribunal administratif du Québec pour obtenir gain de cause, deux ou trois ans plus tard. Me Marc Bellemare, avocat

Parmi les dossiers qui font l’objet d’une contestation, on retrouve celui de Karim Mabrouk. Le père de famille se trouvait à l’intérieur du Centre culturel islamique de Québec le soir du 29 janvier 2017, lorsque Alexandre Bissonnette a ouvert le feu sur les fidèles, tuant six personnes en plus de faire de nombreux blessés.

Même si M. Mabrouk a été complètement traumatisé et qu’il n’a pas été en mesure de travailler pendant neuf mois, l’ IVACprogramme gouvernemental d'indemnisation des victimes d'actes criminels a refusé de reconnaître son incapacité au travail, déplore son avocat.

Croyez-le ou non, on ne reconnaît aucune incapacité à cet individu-là, qui a marché à travers les cadavres et qui a été séquestré par les policiers jusqu'à 5 h du matin [le lendemain de l’attaque]. Me Marc Bellemare, avocat

« Le pire régime au Québec »

L’avocat martèle que le programme de l’ IVACprogramme gouvernemental d'indemnisation des victimes d'actes criminels est le pire régime au Québec . Il reproche au gouvernement Legault de ne pas avoir rempli sa promesse de réformer le programme d'indemnisation des victimes d'actes criminels.

L’ IVACprogramme gouvernemental d'indemnisation des victimes d'actes criminels , c'est vraiment le summum de la complexité. Des décisions qui ne sortent pas, des délais incroyables, des appels téléphoniques non retournés. C'est très laborieux et on a hâte que le gouvernement s'intéresse à ce régime-là.

La ministre de la Justice, Sonia LeBel, qui est responsable du programme de l’ IVACprogramme gouvernemental d'indemnisation des victimes d'actes criminels , n’était pas disponible, mardi, pour répondre aux questions de Radio-Canada.

Traitement accéléré

De son côté, la direction de l’ IVACprogramme gouvernemental d'indemnisation des victimes d'actes criminels assure être sensible à l’enjeu des délais de traitement. Elle mentionne que ces délais ont été considérablement réduits au cours des dernières années.

Le porte-parole de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail , Nicolas Bégin, soutient que le tiers des décisions d’admissibilité peuvent être rendues dans un délai de moins de 3 jours, comparativement à 13 jours en 2017.

Il ajoute que certains facteurs tels que des informations manquantes au dossier et la complexité des cas peuvent allonger les délais de traitement.

Bien entendu, si la personne victime conteste une décision, ça peut également engendrer un délai additionnel , précise le porte-parole.

On met tout en oeuvre pour que ces dossiers-là soient traités dans les meilleurs délais, le plus rapidement possible. Nicolas Bégin, porte-parole, CNESST Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Plus de 100 demandes

Depuis le mois de janvier 2017, 109 demandes de prestations en lien avec l’attentat à la grande mosquée de Québec ont été acheminées à l’ IVACprogramme gouvernemental d'indemnisation des victimes d'actes criminels .

Au total, 74 dossiers ont été déclarés admissibles, dont 6 qui concernaient les victimes décédées.

En date du 31 décembre 2019, un montant total de 1 778 800,19 $ a été versé aux victimes de l’attentat et à leurs proches en guise d’indemnités et de frais remboursés.