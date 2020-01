Un Shawiniganais aux Oscars

Je suis vraiment nerveux! Vraiment nerveux, mais super fier en même temps. Puis super excité pour l'avenir , raconte-t-il.

Le directeur photo Vincent Gonneville, originaire de Shawinigan Photo : Facebook/Vincent Gonneville

Ami et collaborateur de longue date de la réalisatrice Meryam Joobeur, il sera son invité pour la grande soirée au Théâtre Dolby à Los Angeles. Vincent Gonneville n'aurait jamais pensé pouvoir vivre ce rêve... encore moins à l'âge de 29 ans!

Je me rappelle juste quand j'étais en train de filmer Brotherhood dans la campagne tunisienne, relate-t-il. On a fait ce film-là à peu près sans argent et avec des moyens très humbles. De voir aujourd'hui que ça rejoint autant de gens, puis que le film soit rendu aux Oscars, c'est vraiment spécial!

Brotherhood a connu un parcours exceptionnel au cours des derniers mois. Il a été présenté dans plus de 150 festivals à travers le monde.

Depuis la nomination de Brotherhood aux Oscars, les offres de projets comme directeur photo se sont multipliées pour Vincent Gonneville. Mais celui qui a grandi à Saint-Tite et à Shawinigan doit en décliner la majeure partie parce qu'il n'a déjà plus de temps à son horaire... un heureux problème!

Son prochain projet : Motherhood

En novembre et décembre prochains, Vincent Gonneville tournera de nouveau en Tunisie, avec les trois même frères rouquins si distinctifs de Brotherhood, mais cette fois pour un long métrage intitulé Motherhood.

L'histoire est basée sur celle du court métrage, mais ça prend un peu plus des proportions de thriller psychologique. Ça va plutôt être centré sur la perspective du personnage de la mère , explique Vincent Gonneville, en précisant ne pas vouloir trop en révéler sur le scénario signé de nouveau par Meryam Joobeur. Motherhood sera une coproduction entre le Canada, la France et la Tunisie.

Vincent Gonneville en est à son 7e voyage en Tunisie. Il qualifie ce pays de deuxième maison et il se réjouit de travailler de nouveau avec des techniciens là-bas. C'est super intéressant, parce que si on regarde des grosses productions comme le vieux Indiana Jones ou même les premiers Star Wars en partie, elles ont été tournées en Tunisie, donc on se retrouvait à travailler avec des techniciens qui ont travaillé eux-mêmes sur ces films-là!

Vincent Gonneville espère pouvoir assurer encore longtemps la direction photo des histoires de la réalisatrice Meryam Joobeur. Depuis leur rencontre à l'Université Concordia, ils ont fait de nombreux projets ensemble et projettent faire d'autres longs métrages en Italie et aux États-Unis.

Et qui Vincent Gonneville rêve-t-il de croiser dans les coulisses de la cérémonie des Oscars? Je ne suis pas un gros fan de vedettariat mais c'est sûr que si je croise Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino ou Brad Pitt, devant moi... c'est sûr que comme n'importe qui, ça me fera quelque chose!