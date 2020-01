Pressions sur Doug Schweitzer pour soutenir le projet de réservoir à Springbank selon des courriels

Des courriels personnels entre le ministre de la Justice de l'Alberta et l’homme d’affaires de Calgary Steve Allan révèlent un conflit d'intérêts sur lequel le commissaire à l'éthique de la province devrait enquêter, selon les experts.

CBC a obtenu en exclusivité des courriels personnels, provenants de documents déposés en cour, montrant que Steve Allan soutenait la campagne politique de Doug Schweitzer, à condition que ce dernier soutienne publiquement le projet du réservoir de Springbank.

Ce projet de réservoir profiterait directement à Steve Allan, car sa maison a été détruite lors de l'inondation de Calgary en 2013.

Il y a certainement un renvoi d'ascenseur assez évident , a déclaré Ian Stedman, expert en éthique gouvernementale.

Je pense que sa nomination [au poste de commissaire à l'enquête] est une sorte de reconnaissance tacite, que le ministre pense que les efforts de M. Allan lui ont été très utiles durant sa campagne , ajoute l’éthicien.

Les courriels montrent que, depuis 2017, Doug Schweitzer, alors qu'il était associé dans le cabinet d’avocats Dentons à Calgary, a courtisé et reçu le soutien politique de Steve Allan,

Scott Allan a clairement indiqué qu'il s'attendait à ce que Doug Schweitzer soutienne le projet Springbank.

Une chronologie des événements montre en outre que Doug Schweitzer a réaffirmé publiquement son soutien au réservoir de Springbank alors que Steve Allan le pressait sur la question.

Doug Schweitzer fait déjà face à des allégations de conflit d'intérêts pour avoir nommé Steve Allan au poste decommissaire de l'enquête publique du gouvernement du Parti conservateur uni (PCU). Cette enquête publique porte sur le financement des campagnes contre l’industrie pétrolière de l’Alberta. Son salaire annuel de commissaire est de 290 000 $.

Ces allégations font suite à des reportages de CBC selon lesquels Steve Allan a fait campagne pour Doug Schweitzer lors des élections provinciales de 2019 et avant cela il avait fait un don pour sa course à la direction du PCU en 2017.

D'autres allégations affirment qu’il a confié un contrat à fournisseur unique de 905 000 $ au cabinet Dentons, où travaillait Doug Schweitzer.

Ces courriels font partie de documents que l'avocat de Steve Allan a déposés dans le cadre de la contestation judiciaire sur l'enquête publique lancée par Ecojustice, l'organisme de défense de l'environnement. Ecojustice a refusé de commenter, car l'affaire est devant les tribunaux.

Doug Schweitzer et Steve Allan nient tout conflit d’intérêts

Dans une déclaration envoyée par courriel, Doug Schweitzer n'a pas répondu directement à l'allégation selon laquelle Steve Allan a lié son soutien politique au soutien au réservoir de Springbank.

Selon le ministre de la Justice, il serait ridicule de suggérer que quelqu'un qui exerce ses droits garantis par la Charte de s'impliquer politiquement de quelque façon que ce soit, peut être disqualifié [de la possibilité] de servir sa province, à une date ultérieure .

Il rappelle que la proposition du réservoir de Springbank est massivement soutenue par les électeurs de la circonscription de Calgary-Elbow, et l'a été par les candidats du Parti albertain et du NPD lors des élections provinciales de 2019 .

Steve Allan a été nommé par le lieutenant-gouverneur de l'Alberta sur la recommandation de Doug Schweitzer, mais il prétend maintenant qu'il a été nommé par l'ensemble du cabinet.

L’homme d’affaires a refusé une demande d'entrevue sur les conseils de son avocat, car la contestation judiciaire [d’Écojustice] est en cours.

Dans une lettre à la CBC, son avocat David Wachowich déclare que Steve Allan a communiqué avec Doug Schweitzer au sujet de l'atténuation des inondations en tant que président du Conseil du développement économique de Calgary (CED), ainsi qu'au nom de sa communauté.

Me Wachowich ajoute que l'implication de Steve Allan sur cette question a peut-être permis aux ministres de l'Énergie et de la Justice de le considérer comme étant un des plus qualifiés pour le mandat à la commission .

L’avocat ajoute que l'allégation selon laquelle les soutiens politiques et financiers de Steve Allan sont liés à la prise de position publique de Doug Schweitzer sur le réservoir de Springbank, ou à sa nomination ultérieure au poste de commissaire-enquêteur, est à tout le moins une distorsion, et une spéculation potentiellement irresponsable .

Steve Allan avertit Doug Schweitzer qu’il ne gagnera pas sans un soutien au réservoir Springbank

En 2018, Doug Schweitzer brigue la candidature du PCU Parti conservateur uni dans la circonscription de Calgary-Elbow. Selon CBC, Steve Allan, son ancien associé d'affaires Bob Taylor et Quincy Smith, associé chez Dentons, parrainent un événement politique pour Doug Schweitzer au Golf and Country Club de Calgary, le 19 juin de cette année.

Le directeur général des élections de l’Alberta va se pencher sur une réception organisée au profit de Doug Schweitzer par Steve Allan et deux de ses partenaires d’affaires, Quincy Smith et Bob Taylor. Les courriels obtenus par CBC montrent que l’événement, organisé au Calgary Golf and Country Club, a coûté 1250 $. Le montant qui a été payé par les trois hommes et ne figure pas parmi les dons déclarés par Doug Schweitzer dans le cadre de ses dépenses de campagne. Dans un courriel, l’attaché de presse de Doug Schweitzer, Jonah Mozeson, affirme que le ministre ignorait que messieurs Allan, Smith et Taylor avaient fourni une facture lors de la campagne, mais qu’il évaluait maintenant « si un reçu pour des contributions en nature serait approprié ».

Le lendemain, Doug Schweitzer, publie sur sa page Facebook de campagne, un article de journal sur l'atténuation des inondations à Calgary et il déclare: si je deviens le candidat du PCU Parti conservateur uni à Calgary-Elbow, je serai un fervent défenseur du réservoir de Springbank .

Je vais aborder ce problème avec dynamisme et je ferai tout ce que je peux pour m'assurer qu'il est construit dans les temps et [en respectant] le budget , écrit Doug Schweitzer en ajoutant, avec votre soutien, nous pourrions en faire une réalité .

Le projet de réservoir Springbank est situé au nord-est de Bragg Creek et permettrait de contenir les flots de la rivière Elbow. Photo : Radio-Canada

Le 9 juillet 2018, Steve Allan envoie un courriel à Doug Schweitzer au sujet d'un article de journal dans lequel le chef du PCU Parti conservateur uni , Jason Kenney, dit ne pas avoir pris de position sur un plan d'atténuation des inondations en particulier.

Steve Allan écrit que l'article cause une inquiétude importante, surtout pour [Doug Schweitzer], à cause du manque de prise de position sur le projet Springbank .

Il est absolument essentiel que vous fixiez [cette situation] sur le projet Springbank avec Jason et le parti , lui écrit Steve Allan.

Si le PCU Parti conservateur uni ne prend pas une position ferme en faveur de ce projet, je ne pense pas que vous gagnerez Calgary-Elbow et cela coûtera cher au PCU Parti conservateur uni , au point de vu soutien financier .

Les deux hommes planifient se rencontrer le lendemain.

Événement politique pour Doug Schweitzer à la résidence de Steve Allan

En mars 2019, un mois avant les élections provinciales, Steve Allan organise chez lui un événement pour Doug Schweitzer. Mais l’invitation laisse entendre que son soutien politique est sous une condition.

Avant que je m’engage à soutenir [un candidat] lors des prochaines élections provinciales, je suis impatient d'entendre la position de Doug sur [le projet de réservoir de Springbank] ainsi que sur d'autres politiques du PCU Parti conservateur uni . Plusieurs de nos voisins sont invités à se joindre à cette conversation avec Doug , dit l’invitation.

Deux jours avant l’événement, Doug Schweitzer affiche sur sa page Facebook son soutien et celui de Jason Kenney au projet de réservoir de Springbank.

Il y joint une déclaration, rédigée en collaboration avec Jason Kenney. On peut y lire que si le PCU Parti conservateur uni est élu, un expert indépendant sera nommé pour déterminer les raisons pour lesquelles la construction du réservoir n'a pas commencé.

Cette déclaration promet qu'un gouvernement PCU Parti conservateur uni accélérerait la construction du projet sans délai dès qu'il aura reçu l'approbation environnementale requise et conduit les consultations nécessaires.

Le 8 avril 2019, Steve Allan envoie un courriel à de nombreux contacts dans lequel il les encourage à voter pour Doug Schweitzer.

Une semaine plus tard, la veille des élections, Steve Allan envoie un autre courriel soulignant son appui à Doug Schweitzer et au PCU à car ils appuient le projet de réservoir.

Chers voisins, c'est un problème qui m'intéresse passionnément. Nous avons eu à démolir notre maison après l'inondation de 2013 et nous en avons construit une nouvelle sur notre terrain , écrit Steve Allan.

Bien que le candidat sortant du Parti albertain, Greg Clark, a fait un excellent travail sur les bancs de l'opposition, Steve Allan déclare: si Calgary-Elbow élit Doug Schweitzer, non seulement nous aurions probablement un député du côté du gouvernement, mais il y aurait de très bonnes chances que Doug fasse partie du cabinet. À mon avis, nous aurions de meilleures chances de faire avancer le projet Springbank avec un gouvernement PCU Parti conservateur uni et avec Doug Schweitzer comme député .

Steve Allan joint au courriel un message de la campagne de Doug Schweitzer disant: Nous avons besoin de pelles dans le sol pour le réservoir de Springbank .

Doug Schweitzer a été élu lors de l'élection générale et il a été nommé ministre provincial de la Justice.

Quatre jours après l'assermentation du gouvernement du PCU Parti conservateur uni , le ministre des Transports, Ric McIver, annonce l’embauche d’un avocat de Calgary pour trouver des façons d’accélérer la construction du barrage.

En juillet 2019, Doug Schweitzer nomme Steve Allan commissaire de l'enquête publique avec un budget de 2,5 millions de dollars.

Steve Allan est le commissaire chargé d’une enquête publique sur les « campagnes de salissage » visant l'industrie énergétique albertaine. Photo : CBC / Evelyne Asselin

Onze jours après, Steve Allan octroie un contrat à fournisseur unique de 905 000 $ à Dentons, le cabinet d'avocats où son fils Toby et l'un de ses meilleurs amis, Quincy Smith, sont associés. Le même cabinet d’avocats où Doug Schweitzer était associé avant d’entrer en politique.

Steve Allan engage la firme Deloitte pour les besoins de l'enquête publique qu’il dirige. Son ancien partenaire d'affaires Bob Taylor y est comptable principal.

Le commissaire à l'éthique doit enquêter, selon les experts

Duff Conacher de l'organisme de surveillance politique Democracy Watch dit que la relation entre Doug Schweitzer et Steve Allan est un exemple classique d'un conflit d'intérêts.

Vous n'avez pas le droit de promouvoir indûment les intérêts d'une autre personne ou d'une personne avec qui vous est directement associé , souligne M. Conacher en faisant référence à la loi albertaine sur le conflit d’intérêts.

Les preuves montrent que Steve Allan est directement associé à Doug Schweitzer, qu'il lui a fait des faveurs, et que Doug Schweitzer cherchait un moyen de retourner ces faveurs quand il a nommé Steve Allan , pense Duff Conacher.

L' expert en éthique gouvernementale, Ian Stedman, est du même avis.

Il est très clair que le ministre utilise son pouvoir pour prendre une décision qui favorise les intérêts privés d'un proche associé, M. Allan , dit Ian Stedman.

En décembre, Duff Conacher demande à la commissaire à l'éthique de l'Alberta, Marguerite Trussler, d'enquêter sur la nomination de Steve Allan. La commissaire à l’éthique a demandé plus de preuves.

Ian Stedman dit que la réponse de la commissaire l’a estomaqué . Selon lui, avant même que ces derniers courriels apparaissent, il y avait déjà beaucoup d'informations pour justifier l'ouverture d'une enquête.

Je ne pense pas qu'à ce stade, le commissaire puisse encore décliner , a déclaré Ian Stedman. Elle doit ouvrir une enquête .

Avec les informations de Jennie Russel et Charles Rusnell.