Transport moins cher pour les élèves adultes de la CS des Rives-du-Saguenay

Un contrat unissant les deux parties a récemment été signé à ce sujet.

Le laissez-passer mensuel passera donc de 72 $ à 55 $. Le programme de tarifs réduits sera implanté le 1er juin prochain, sans coût additionnel pour la Commission scolaire.

Lors de l’assemblée du conseil des commissaires tenue mardi soir, la direction a précisé que cette initiative a notamment pour but d’encourage le transport collectif auprès de la clientèle et d’emprunter le virage vert.

Affaire Chantale Cyr

Il n’a pas été question du dossier de l’ex-directrice générale Chantale Cyr pendant la séance ordinaire du conseil des commissaires. Peu avant l’ouverture de la rencontre, la porte-parole de la Commission scolaire, Claudie Fortin, a indiqué que ce sujet ne figurait pas à l’ordre du jour et que le commissaire parent responsable du dossier, Carl Bergeron, ne répondrait à aucune question en marge de la séance.

Les négociations se poursuivent entre l’avocat de Chantale Cyr, Éric Le Bel, et les représentants de la Commission scolaire dans le but d’en arriver à une entente visant à dédommager l’ex-directrice générale. Congédiée en 2018, deux ans après son embauche, Chantale Cyr réclame près de 1 million de dollars en dommages moraux et punitifs et en frais d’avocats.

En septembre dernier, le juge Guy Roy du Tribunal administratif du travail a statué, dans un jugement, que Chantale Cyr a été congédiée illégalement et qu’elle a été victime de harcèlement psychologique.

La Commission scolaire devra déposer une proposition de règlement au tribunal d’ici à la fin du mois de février.

Stéphane Côté

Par ailleurs, le dossier d’un autre ancien directeur général, Stéphane Côté, qui s’est enlevé la vie en 2016, a été soulevé en début de rencontre par une membre du public.

Elle a voulu savoir quelle serait l’ampleur des coûts liés aux négociations entre les avocats de la Commission scolaire et ceux de la famille de l’ancien directeur dans le but d’en arriver à une entente hors cour.

La famille a déposé une poursuite de 2,3 millions de dollars conte la Commission scolaire, qu’elle tient responsable des événements. La présidente Liz S. Gagné a indiqué que ce dossier serait discuté à huis clos après l’assemblée.