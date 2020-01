Le CAFÉE Les Transformeurs prend le flambeau du Petit Lutin

À Rouyn-Noranda, Au Petit Lutin, restaurant situé sur la rue Saguenay, dans Noranda-Nord, renaît de ses cendres. C'est la direction du Centre d'apprentissage et de formation en école-entreprise (CAFÉE) Les Transformeurs qui relance le restaurant sous forme d'organisme à but non lucratif à compter du 3 février prochain.

Jusqu'en juin 2019, le CAFÉE Les Transformeurs était responsable des cafétérias de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda.

Une entreprise privée a depuis pris le relais, si bien que le directeur du CAFÉE, Paul Hébert, s'est mis à la recherche d'un autre local. Il visait alors une ouverture de son nouveau bistro en septembre dernier, mais la recherche a été plus difficile que prévu.

Paul Hébert, directeur du CAFÉE Les Transformeurs Photo : Radio-Canada / Piel Côté

On trouvait des locaux, mais parfois, ils demandaient plus d'investissements pour que la cuisine soit fonctionnelle, comme l'installation d'une hotte de cuisinière , explique-t-il.

La fermeture du Petit Lutin, l'automne dernier, est venue écourter son processus de recherche. On a un avantage avec le fait que nous avons un endroit déjà prêt et qui est conçu pour la restauration, alors on va redémarrer Le Petit Lutin avec bien des projets et avec la population aux alentours , mentionne Paul Hébert.

L'objectif du bistro Les Transformeurs conservera encore la même mission que dans le passé, c'est-à-dire d'offrir aux jeunes en difficulté l'occasion d'obtenir une formation en milieu de travail.

En association avec le Centre de formation professionnelle (CFP), une formation en milieu de travail est donnée et ces gens peuvent avoir accès à des certifications et à des diplômes.

On va faire un lien avec le centre de formation professionnelle, pour que les gens puissent obtenir les cartes et la certification, mais l'idée est de faire de la formation et d'aider les gens qui sont aux alentours.

La cuisine du Petit Lutin Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Lise L'Heureux était cuisinière au CAFÉE Les Transformeurs aux écoles D'Iberville et à l'école La Source pendant quatre ans. Elle croit que l'organisme joue un important rôle de préparation.

J'étais contente qu'il m'ait dit qu'on recommençait ici au Petit Lutin. Ils [les étudiants du CAFÉE] sont plus capables de se présenter et d'être mieux préparés à ce qu'un futur employeur va demander , dit-elle.

Il s’agit d’une opportunité à saisir pour certains jeunes et ça a m'a aidée à être moins gênée, en plus de bien me préparer à mon emploi actuel , ajoute Sophie Paquet, une ancienne employée du CAFÉE qui travaille chez Boston Pizza depuis presque trois ans.

Le CAFÉE Les Transformeurs remettra sur pied Le Petit Lutin, qui a fermé l'automne dernier. Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Le fait d’avoir pignon sur rue donnera plus d’options à l’organisation, croit Paul Hébert. Il aimerait explorer diverses avenues, comme celles des boîtes repas, du service de traiteur, des mets à emporter ou encore celui du service de gâteaux pour des occasions spéciales.