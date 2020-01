Le service d'autocars BC Bus North est maintenu dans le nord de la C.-B.

Les autocars BC Bus North continueront de rouler entre Prince Rupert, Fort Nelson et Valemount grâce à une subvention du gouvernement du Canada et du gouvernement de la Colombie-Britannique.

Le service BC Bus North a remplacé l'entreprise américaine Greyhound, qui a cessé ses activités dans l'Ouest canadien en 2018.

BC Bus North assure des allers-retours deux fois par semaine entre Prince Rupert, Prince George, Fort St John, Dawson Creek et Valemount, et une fois par semaine entre Fort Nelson et Dawson Creek.

Un trajet coûte entre 35 $ et 45 $, selon la distance.

Le service avait débuté comme un projet pilote d'un an en mai 2018, financé par une subvention de 2 millions de dollars par le gouvernement provincial.

Mardi, le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial ont annoncé qu'ils maintenaient ce budget en apportant chacun 1 million de dollars pour prendre en charge les coûts de fonctionnement jusqu'au 31 mars 2021.

Doug Donaldson, le député provincial de Stikine, une circonscription traversée par le réseau d'autobus, estime que 500 personnes empruntent BC Bus North chaque mois.