Attentat à la grande mosquée : « C’était un mauvais rêve » -  Régis Labeaume

Le 29 janvier 2017 au soir, c’est Marie-Josée Savard - aujourd’hui conseillère municipale - qui a fait parvenir l’information au maire de Québec.

Près de chez elle, plusieurs ambulances, des policiers. Que se passait-il?

C’est écrit qu’il y a quelque chose d’anormal, raconte M. Labeaume en entrevue avec l'animateur du Téléjournal Québec, Bruno Savard. Alors j’ai téléphoné à mon chef de cabinet, on est formé pour ce genre de crise.

Il explique qu’à ce moment, c’était silence radio sur les ondes, que le web n’avait pas encore publié ses premières lignes d’une longue série d’articles.

J’ai appelé mon chauffeur, ce qu’on savait à ce moment, c’est qu’il y avait quelque chose de grave […] Je lui ai dit de prendre mon cahier de désastre dans la valise de la voiture.

C’est ça, la boîte à outils. Des étapes à franchir en cas de crise et des recommandations. C’est un gars qui est formé par l’ONU qui m’a formé, moi. Le genre de personnes qui arrive en premier quand il y a la tour à New York, le tremblement de terre à Haïti.

La cellule de crise a été déclenchée. Tout le monde devait se rendre aux bureaux de la Sécurité publique. Le premier ministre de l’époque, Philippe Couillard, se trouvait au Saguenay. Son ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, était également à l’extérieur de la région de Québec.

Je me suis rendu au centre de coordination. C’est là qu’on a tenté de comprendre l’ampleur des événements , poursuit-il.

Aujourd’hui, le monde entier sait que six fidèles sont morts ce soir-là à la grande mosquée de Québec, que huit personnes ont été blessées, quelques personnes gravement. Qu’il y a des survivants, des veuves et des orphelins.

Dans sa formation sur la gestion de crise, le maire a appris qu’il fallait faire la job, ne pas se tirer devant les caméras .

Finalement, c’est un peu avant 2 h du matin qu’ils ont rencontré la presse pour la première fois. J’ai dit au premier ministre, au ministre, qu’il nous faut un message rassembleur, mais en même temps, il ne fallait pas manquer d’informations.

Il y a même des membres de familles de victime qui étaient présents avec les journalistes, se souvient-il. Ils voulaient savoir si leur père, leur frère étaient vivants. Mais il y a un protocole, tu ne peux pas dire ces choses-là.

Régis Labeaume mentionne qu’il voulait être le plus centré sur les décisions possible, au cours de cette nuit d’insomnie, à se dire : Ça ne se peut pas, pas ici, pas à Québec.

Après avoir longuement réfléchi aux familles des victimes, aux victimes, aux personnes qui ne survivront pas à l’attaque, Régis Lebeaume explique que ses pensées se sont tournées vers la cohésion sociale.

Comme maire, je pensais à la conséquence, je pensais à comment on fait pour sauvegarder la cohésion sociale.

M. Labeaume ajoute avoir rapidement pensé aux risques de vengeance. On appelle ça l’écho , dit-il. Y aurait-il d’autres attentats?

Lorsque je venais de penser aux conséquences humaines, à la souffrance, j’ai aussi pensé à la réputation de la ville. Ce soir, on va être sur CNN, tous les réseaux d’informations dans le monde, et pour les mauvaises raisons , ajoute-t-il.

C’est dans cet esprit de cohésion sociale qu’il a entamé la première journée après la tragédie.

J’ai pensé qu’il faut inviter tous les membres de l’Assemblée nationale, tous les élus, les députés du fédéral. Il faut se rassembler pour montrer qu’on est unis.

Avant ce rassemblement, les familles de victimes et les membres de la communauté musulmane ont été rencontrés à l’hôtel de ville.

On pleurait, on pleurait, on s’embrassait, on ne se connaissait pas, mais on a pleuré.

Régis Labeaume, maire de Québec